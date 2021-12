La police parisienne passe une annonce sur Facebook pour trouver un foyer à son chien qui part en retraite

Maiko cherche une famille. Ce chien ayant prématurément pris sa retraite de la police parisienne attend, en effet, qu’on l’adopte. L’idéal pour ce Malinois serait de trouver un maître expérimenté, patient et disposé à lui faire faire beaucoup d’exercice au quotidien.

La Police nationale a dû mettre l’un de ses chiens à la retraite de manière prématurée, et cherche à présent à le faire adopter pour qu’il puisse vivre une paisible retraite anticipée. C’est ce que rapportait CNEWS ce mardi 7 décembre.

Une annonce a été postée dans ce sens en début de semaine sur la page Facebook du syndicat des forces de l’ordre, Alliance Police Nationale 75. On y apprend que Maiko, de race Berger Belge Malinois, a eu 5 ans le 15 novembre dernier et qu’il a servi au sein de la police pendant 3 ans. Il était spécialisé dans la « défense / intervention ».



Alliance Police Nationale 75 / Facebook

A cet âge, le quadrupède devait normalement rester opérationnel quelques années encore, mais il n’est plus en mesure de le faire en raison de « problèmes de dentition », précise la publication. Maiko est toutefois « en bonne santé ».

Décrit comme « une boule d’énergie », il a besoin de se dépenser, adore l’eau et s’amuser avec son boudin et son jouet Kong. Maiko ne fait pas confiance facilement ; il lui faut du temps et de la patience pour cela, mais une fois la relation avec son humain établie, il lui donne de l’amour sans compter.

Maiko a besoin d’un maître connaissant la race et la cynophilie

Ce chien peut s’entendre avec ses congénères s’ils sont « soumis ». En revanche, il n’a jamais eu de contact avec des chats ou des rongeurs. La présence d’enfants n’est pas non plus recommandée.

L’annonce d’adoption de Maiko s’adresse donc à des maîtres qui ont de l’expérience avec les Bergers Belges Malinois et les chiens de travail, sans enfant et sans chien dominant, ni autres animaux de compagnie. Toute personne intéressée peut contacter le syndicat policier par mail : [email protected]