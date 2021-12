La police à la recherche d'un voleur de chien filmé en train de se saisir d'un Loulou de Poméranie en pleine rue (vidéo)

Après avoir repéré un chien attaché à l’extérieur d’un magasin, un homme a décidé de s’en emparer avant de repartir avec à bord de sa voiture. Le propriétaire du canidé a prévenu la police dès qu’il s’est aperçu du vol. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoin en s’appuyant sur les enregistrements de vidéosurveillance.

La police du comté de Nassau, dans l’Etat de New York, recherche activement un individu ayant enlevé un chien en plein jour la veille de Noël, comme le rapportait le New York Post le mardi 28 décembre.



New York Post

Les faits ont eu lieu à Lakeview le vendredi 24 décembre vers 13 heures locales, et ont été filmés. Les images de vidéosurveillance montrent un homme s’approcher d’un chien de petite taille, un croisé Loulou de Poméranie, alors que ce dernier était attaché par sa laisse devant un magasin. Le propriétaire du quadrupède se trouvait dans l’établissement pour effectuer quelques courses et ne pouvait pas y entrer avec son animal de compagnie.

Des images et la description du suspect publiées dans l’espoir de l’identifier et de retrouver le chien volé

Le suspect s’est baissé pour se saisir du chien, puis est reparti en le tenant sous le bras pour l’emmener à bord de son véhicule, un SUV BMW de couleur noire et stationné quelques mètres plus loin. L’homme a agi dans le plus grand des calmes, sans même se presser.



New York Post

En ressortant de la boutique, le maître s’est rendu compte de la disparition de l’animal et en a aussitôt informé la police, qui a lancé un appel à témoin. Elle a publié plusieurs clichés où on peut voir le kidnappeur et le croisé Spitz Nain, ainsi qu’une description du suspect : environ 1,80 m, portant une doudoune sans manches, un pull et un pantalon tous beiges mais dans des tons différents, ainsi qu’une casquette des Yankees de New York et une très longue tresse noire.

A lire aussi : Un couple décale la cérémonie de son mariage pour que son chien en phase terminale puisse y assister



New York Post