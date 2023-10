La photo d'un chien de refuge au cœur brisé change la vie de ce dernier à tout jamais

Chino a passé plus d’un an de sa vie en refuge. Cet adorable chien de 6 ans n’a jamais réussi à séduire les adoptants en dépit de ses nombreuses qualités. Les bénévoles ont alors eu une idée : partager une photo de l’animal triste sur les réseaux sociaux pour l’aider à rencontrer la famille de ses rêves.

C’est en Caroline du Nord (États-Unis) que se déroule l’histoire du petit Chino, un chien de 6 ans ayant été admis dans 2 refuges différents : le Guilford County Animal Services (GCAS), et le Burlington Animal Services (BAS).

« Nous avons pris 3 de leurs chiens qui n’avaient pas reçu beaucoup d’attention et les avons échangés avec 3 des nôtres, explique Laura Michel, membre du BAS, au Daily Paws. Chino est resté un an au GCAS et avait besoin d’un changement de décor. »

Burlington Animal Services / Facebook

Les bénévoles du BAS n’ont pas compris pourquoi Chino n’avait pas réussi à être adopté l’année précédente. « Il adore être avec les gens et se dépenser dans notre aire de jeu. C’est un chien intelligent qui sait s’asseoir, aller, et murmurer ! » a confié Laura Michel.

Une tristesse évidente

Malheureusement, au fil des semaines, le comportement de Chino n’a plus été le même, et le bonheur a laissé place à la tristesse. « Nous l’avons placé dans une chambre individuelle pour lui donner plus d’espace, plus de visibilité et plus de calme, raconte Laura Michel, mais il semblait un peu déprimé et dormait de plus en plus. »

Burlington Animal Services / Facebook

Les bénévoles du BAS ont alors réalisé qu’il avait vraiment besoin d’être adopté ou d’aller dans un foyer d’accueil. « Nous avons décidé de publier une photo de Chino en train de dormir sur sa couverture, l’air un peu déprimé et triste, poursuit Laura Michel. Pour une raison ou pour une autre, ce message est devenu absolument viral et a touché un nombre incroyable de personnes ! »

La magie des réseaux sociaux

En effet, les efforts du personnel du refuge ont finalement porté leurs fruits. 24 heures après la publication de la photo de Chino, une femme s’est rendue au refuge pour le rencontrer, et elle est immédiatement tombée sous son charme.

Burlington Animal Services / Facebook

« Chino a été adopté et il a, nous l’espérons, quitté le refuge pour de bon ! L’histoire de ce gentil chiot a enfin une fin heureuse. Belle et longue vie à toi, Chino. Nous te souhaitons le meilleur », ont conclu les bénévoles, ravis de voir leurs efforts récompensés.