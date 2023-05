La magnifique complicité entre un imposant Landseer et un adorable petit Teckel offre une vidéo émouvante

Quand on a un chien depuis un certain temps et qu’on décide d’en adopter un autre, il est normal de se demander s’ils pourront s’entendre. Surtout lorsque les 2 canidés sont très différents, notamment en termes d’âge et de taille.

Loïs, alias « @loissuzanna » sur TikTok, se posait justement de multiples questions en envisageant d’ouvrir les portes de son foyer à un chiot, alors qu’elle était déjà propriétaire d’une chienne d’âge mûr et à la stature imposante.

Fee est une magnifique femelle Landseer qui partage la vie de Loïs depuis des années. Les Landseers sont des chiens issus du croisement entre Terre-Neuve et Chien de Montagne des Pyrénées. Ils ne peuvent donc qu’être gigantesques, et c’est bien le cas de Fee.

Sa propriétaire sentait qu’elle était prête à agrandir la famille et souhaitait adopter un chiot. Elle est tombée sous le charme d’une adorable petite Teckel et a tout de suite compris qu’elle était destinée à être à ses côtés.

Néanmoins, comment la cohabitation avec Fee allait-elle se dérouler ? Elle ignorait si le courant allait pouvoir passer entre l’imposante Landseer, habituée à être la maîtresse des lieux en quelque sorte, et la toute petite Teckel ayant encore tout à apprendre et à l’énergie débordante.

C’est donc avec quelques appréhensions qu’elle a organisé les présentations. Au bout de quelques minutes, elle a su qu’elle n’avait absolument rien à craindre. Entre Fee et sa jeune congénère, c’était quasiment le coup de foudre.



@loissuzanna / TikTok

De véritables sœurs

Au fil du temps, leur entente n’a fait que se consolider. Les 2 chiennes sont vite devenues inséparables, comme de véritables sœurs. Leur merveilleuse complicité comble Loïs de bonheur.

On peut d’ailleurs voir à quel point le duo est soudé dans la vidéo ci-dessous, partagée par Loïs sur TikTok le 16 avril et relayée par PetHelpful. Une séquence ayant enregistré des centaines de milliers de vues depuis sa publication.

Qu’elles se prélassent au chaud dans le salon ou jouent dans le jardin, Fee et sa petite sœur sont clairement heureuses d’être ensemble. L’aîné se montre extrêmement bienveillante, attentionnée et protectrice envers la petite Teckel, qui lui offre elle aussi énormément d’affection.