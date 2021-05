La fin de l’attente pour ce chien sénior qui vivait au refuge depuis 7 ans, dans l’espoir qu’on s’intéresse à lui

Arrivé au refuge en 2014, Mica éprouvait toutes les peines du monde à s’ouvrir et à faire confiance aux autres, à cause d’un passé traumatisant. Les bénévoles ont travaillé dur pour l’aider à sortir de sa bulle et comprendre qu’on ne lui veut que du bien. Après de longues années d’attente, le chien sénior a finalement trouvé une famille aimante.

« Aie une vie heureuse, bonhomme », peut-on lire sur le post Facebook d’une association de l’Ohio annonçant la merveilleuse nouvelle de l’adoption de Mica. Le chien âgé de 10 ans a enfin trouvé un foyer pour toujours, comme le rapportait People ce jeudi 27 mai.

Le canidé en question est un croisé Braque allemand à poil court / Labrador-Retriever. Cela faisait près de 7 ans qu’il se trouvait au refuge League for Animal Welfare, situé à Batavia dans l’Etat du Midwest des Etats-Unis. Dénicher la famille adéquate pour le quadrupède n’était pas chose facile, en raison d’un passé douloureux notamment.

L’équipe de bénévoles l’avait accueilli en novembre 2014. A l’époque, Mica était encore sous le coup de multiples traumatismes vécus durant sa jeunesse. Il était particulièrement craintif et se montrait très méfiant envers les gens qu’il ne connaissait pas.

A la League for Animal Welfare, on déployait d’importants efforts pour l’aider à sortir de cet état de repli et à comprendre qu’il n’avait plus rien à craindre de personne. Le processus a été long, mais il a porté ses fruits. A force d’amour et de patience, les membres de l’association ont réussi à lui faire faire de remarquables progrès.

Il leur fallait aussi lui trouver de nouveaux maîtres. La League for Animal Welfare expliquait qu’elle était à la recherche d’un « adoptant-licorne ». L’expression choisie montre bien à quel point la tâche était ardue. Mica avait besoin d’une personne « plus intéressée par le fait de l’aider que par ce qu’un chien peut lui apporter ». Quelqu’un qui soit disposé à lui donner le temps d’apprendre à lui faire confiance et à respecter ses « mauvais jours », où il préfère rester seul un moment.

« Notre garçon a enfin trouvé sa famille »

Une précédente publication partagée en avril dernier sur la page Facebook de la League for Animal Welfare avait constitué le coup de projecteur dont Mica avait besoin pour intéresser un maximum d’adoptants potentiels. On lui offrait alors une corbeille de Pâques contenant de nombreux jouets et friandises. Et cela a fonctionné.

A lire aussi : Une juge laisse un chien décider du verdict d'un couple qui se disputait sa garde !

« Notre garçon a enfin trouvé sa famille », se félicitait donc l’association ce mercredi, en montrant la cage vide de Mica et ce dernier quittant le refuge en compagnie du couple l’ayant adopté.