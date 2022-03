La disparition d'un Bichon Frisé déclenche une importante opération de recherche... alors qu'il n'était pas si loin !

En Ecosse, famille, voisins et amis se sont mobilisés pour retrouver un chien perdu. La police en a même été informée, car ses propriétaires suspectaient un vol. L’animal ne s’était toutefois pas éloigné de la maison.

Leanne Bradley, 42 ans et maman d’un garçon, était dans l’embarras quand elle a dû appeler la police et la compagnie de taxi locales pour leur annoncer que son chien avait finalement été retrouvé. Elle les avait, en effet, contactées quelques heures plus tôt car elle croyait son ami à 4 pattes volé. Ses interlocuteurs l’ont pris avec humour et tout s’est bien terminé ce soir-là.

C’était donc une soirée mouvementée pour cette habitante d’Uddingston, près de Glasgow, et son mari Steven. Tout comme elle l’a été pour toutes les personnes que le couple avait mobilisées.

Rentrée chez elle en fin d’après-midi, Leanne Bradley avait ouvert la porte de derrière pour laisser ses 4 Bichons à poil frisé, dont Bleu, jouer dans le jardin. Ce dernier est sécurisé par des clôtures de 1,80 m de haut. « Il n’y a donc aucune chance que l’un de mes chiens sorte, à moins que quelqu’un n’intervienne », explique-t-elle au Daily Record.



Elle précise également que Bleu, 3 ans, est un chien qui donne souvent de la voix. Quand, vers 19 heures, elle s’était rendu compte qu’il manquait à l’appel et qu’on l’entendait plus du tout, elle était entrée dans un véritable état de panique. Pour elle, la « disparition » du Bichon à poil frisé ne pouvait que résulter d’un vol.

Leanne Bradley et son fils s’étaient mis à ratisser le quartier en voiture. Steven, lui, avait cherché à pied autour de la résidence et frappé aux portes pour demander aux voisins s’ils avaient vu Bleu. Le couple avait signalé la disparition à la police, ainsi qu’à la société de taxi. Parents, voisins et amis ont participé aux recherches, mais le quadrupède restait introuvable.

Le chien était caché dans un meuble

A 22h30, Leanne Bradley était assise, désemparée, dans son véhicule garé devant la maison, quand son mari est venu vers elle en courant. Il lui annonçait en hurlant que Bleu venait d’être retrouvé. Le chien était dans… le canapé !



Steven et sa femme ont fini par comprendre ce qui s’était passé. Avant l’éclipse du Bichon, ils avaient perdu la télécommande du téléviseur, avant de la retrouver sous le canapé. L’époux avait soulevé ce dernier pour la récupérer. C’est très probablement à ce moment-là que Bleu s’était faufilé en dessous alors que personne ne s’en était rendu compte. Puis, quand Steven a reposé le meuble, l’animal s’était retrouvé à l’intérieur en passant par un trou.

« Je l’ai juste pris dans mes bras. J’étais tellement soulagée », confie Leanne Bradley.