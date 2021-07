La chute d’un chien dans un puits de mine nécessite l'intervention de plusieurs unités de pompiers

En Australie, 2 équipes de pompiers et un garde forestier ont joint leurs efforts pour porter secours à un chien en détresse. L’animal était tombé au fond d’un puits de mine et sa propriétaire était extrêmement inquiète pour lui.

Les pompiers d’Australie-Occidentale ont réussi un sauvetage délicat, celui d’un chien tombé dans une cavité du côté de Bunbury à environ 175 kilomètres de Perth, comme le rapporte Perth Now ce vendredi 16 juillet. L’opération est d’autant plus remarquable qu’elle a été effectuée par plusieurs unités de secours qui ont œuvré en parfaite coordination pour sauver l’animal.

Department of Fire and Emergency Services WA / Facebook

Le quadrupède en question est un croisé Berger Australien répondant au nom de Sage. Se laissant entraîner par sa curiosité et sa témérité, le chien s’est retrouvé en mauvaise posture en tombant au fond d’un puits de mine. Cassie Warren, sa maîtresse, n’avait aucun moyen de le secourir en raison de la profondeur du tunnel vertical et de ses parois escarpées. Le canidé, lui, ne pouvait pas remonter sans aide.

Sa propriétaire a appelé les secours et une opération de sauvetage impliquant plus d’une équipe a rapidement été mise en œuvre. Les pompiers volontaires du Donnybrook Balingup State Emergency Service, ceux professionnels de la Bunbury Fire Station et un garde forestier du comté de Capel sont arrivés sur les lieux.

Indemne, le chien a retrouvé la surface et sa famille

L’unité de Donnybrook Balingup a d’abord effectué un repérage afin de marquer le chemin le plus sûr pour les pompiers de Bunbury. L’un de ces derniers est ensuite descendu dans le puits de mine pour récupérer Sage, avant de poser une élingue autour de son corps. L’animal a ainsi pu être hissé à la surface en toute sécurité, puis remis à sa famille.

Le département d’incendie et de secours d’Australie-Occidentale a salué l’intervention des pompiers dans une publication postée hier sur sa page Facebook. On peut y découvrir les images du sauvetage commentées par de nombreux internautes, dont Cassie Warren qui a adressé « le plus grand merci » aux secouristes.

La maîtresse de Sage assure que le chien s’est bien remis de sa mésaventure, comme en atteste la photo ci-dessous qu’elle a partagée ultérieurement.

Cassie Warren