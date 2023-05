L'intuition d'un chien mène à une intervention médicale cruciale pour son propriétaire

Pearl Ellis n’oubliera jamais ce jour où tout a failli basculer, mais au cours duquel Augie a sauvé la vie de son mari. Un récit rapporté par Ramona Sentinel.

La famille habite Ramona dans l’Etat de la Californie. Le dimanche 16 avril, elle se trouvait à l’étage de la maison quand elle s’est mise à entendre les aboiements frénétiques d’Augie. Le Bouvier des Flandres de 41 kilogrammes, d’ordinaire tranquille, était anormalement agité.



Pearl Ellis est descendue au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait et tenter de comprendre ce qui mettait le chien dans cet état. En entrant dans la salle à manger, elle a découvert son époux étendu sur le sol et totalement immobile. Le canidé, lui, était assis à ses côtés et continuait d’aboyer.

En le voyant ainsi, elle s’attendait au pire. « Je ne pouvais pas voir sa poitrine se soulever et je n'ai pas perçu de pouls au début. C'était effrayant », se souvient la maîtresse du quadrupède. Ce dernier était en fait en train d’essayer de l’alerter du malaise de son conjoint.

Elle a immédiatement appelé les secours. En attendant l’arrivée de l’ambulance, elle a finalement pu percevoir un léger pouls. L’espoir était encore permis.

Les secouristes sont venus et ont pris l’homme en charge. Ils l’ont transporté aux urgences à Escondido, à environ 30 kilomètres de là. La victime a pu être sauvée.

Câlins et steak bien mérités

La nature de sa crise n’a pas été révélée, mais le mari de Pearl Ellis doit assurément son salut au brave Augie, que le couple avait adopté 7 ans plus tôt.

Pearl Ellis indique d’ailleurs n’avoir eu que des Bouviers des Flandres depuis 1965, une race dont elle apprécie tout particulièrement le calme, la loyauté et la vigilance.

Augie a eu droit à des tonnes de câlins et à un savoureux steak pour son action héroïque.