L'experte Chloé Fesch invitée de La Touche Animale pour parler de l’art d’éduquer les chiots

Adopter un chiot, c’est la promesse de vivre une merveilleuse expérience. Il convient néanmoins de s’y préparer dument et de disposer d’un minimum de connaissances pour que ce soit réellement positif, tant pour soi-même que pour l’animal. Cela concerne notamment l’éducation, un volet crucial durant les premiers mois de la vie du chien. Yoann Latouche, Sylvain Hawawini et leur invitée Chloé Fesch en parlent dans La Touche Animale.

Après avoir présenté le nouveau format de La Touche Animale où intervient désormais le Dr Sylvain Hawawini, Yoann Latouche a donné rendez-vous hier aux internautes pour un nouvel épisode du show des amoureux des animaux.

Un numéro consacré à l’éducation des chiots, et qui mieux pour en parler que Chloé Fesch, éducatrice canin que la communauté Woopets connaît déjà très bien. Un métier qu’elle pratique depuis 15 ans, dont 10 en tant que formatrice d’éducateurs. Elle avait d’ailleurs participé à La Touche Animale plus d’une fois par le passé.

Voici le replay :

Comme à son habitude, la fondatrice de Nature de Chien a fait preuve de disponibilité, de clarté et de pédagogie pour répondre aux questions des internautes, de Yoann Latouche et de Sylvain Hawawini autour des différentes méthodes, approches et astuces pratiquées en matière d’éducation des jeunes canidés.

Les aspects importants de l’apprentissage de nos petits compagnons à 4 pattes ont été abordés, comme l’âge minimum préconisé pour commencer ce travail d’éducation et la nécessité de renforcer les bons comportements le plus tôt possible.

Quand et à quelle fréquence faire appel à un éducateur lors de l’adoption d’un chiot ? Comment faire en sorte que la cohabitation entre un chien adulte et un congénère plus jeune se déroule de manière optimale ? Chloé Fesch a partagé son expertise sur ces points précis, tandis que Sylvain Hawawini les a traités de son point de vue de vétérinaire.

Tout est une question d’équilibre

Tous 2 ont également donné leurs avis sur les formations accélérées en éducation canine proposées ça et là, certaines ne durant que 2 semaines. Ils s’accordent à dire que ce métier implique d’intégrer des informations considérables tant en quantité qu’en qualité, mais doit aussi prendre en compte le rapport à l’humain. Des aspects qu’il semble difficile d’acquérir en si peu de temps. Quoi qu’il en soit, Chloé Fesch met l’accent sur le manque de réglementation en la matière.

L’éducatrice canin et le vétérinaire se sont aussi exprimés au sujet de la socialisation et de ses 2 grandes approches en ce qui concerne les chiots. Faut-il les faire rencontrer d’autres individus avant leurs 3 mois et demi / 4 mois (primovaccination puis rappel) ou pas ? Pour les intervenants, il s’agit de trouver un équilibre, un juste milieu, et adapter les sorties au comportement du chiot.

Il est important, selon eux, que ce dernier entre en contact avec des congénères et d’autres animaux suffisamment tôt dans sa vie, mais sans l’exposer à une quantité excessive d’interactions pour ne pas le traumatiser.

« Pour éduquer un chien, il faut trouver sa motivation »

Il existe d’ailleurs des solutions intéressantes pour les chiens qui rencontrent des difficultés durant leur socialisation, comme la peur des autres canidés. Le collier apaisant Adaptil et le gilet de pressothérapie Thundershirt en font partie.

Tout comme les friandises Marly & Dan dont on peut se servir comme récompenses dans le cadre d’une éducation positive. « Pour éduquer un chien, il faut trouver sa motivation », indique ainsi Chloé Fesch à ce propos.

L’éducatrice basée à Toulouse a ensuite livré quelques précieux conseils autour de l’apprentissage de la propreté : féliciter le chiot quand il a fait dehors, ne pas le punir s’il s’est soulagé à l’intérieur, le sortir souvent et privilégier les lieux calmes…

Enfin, Yoann Latouche a conclu ce numéro de La Touche Animale avec la problématique des pleurs du chiot durant les premières nuits. Pour Chloé Fesch, les maîtres peuvent tout à fait laisser leurs nouveaux compagnons canins dormir dans leur chambre pour qu’ils se sentent rassurés. A condition toutefois de ne le faire que pendant 2 ou 3 jours, avant de le ramener dans son panier. Faire en sorte qu’il s’occupe (jouets à mâcher, objets fourrés à la pâtée…) au moment du coucher permet de faciliter cette transition.

Il existe bien évidemment beaucoup d’autres facettes de l’éducation canine à explorer et les questions des internautes ne manquent pas. C’est la raison pour laquelle Chloé Fesch sera de retour mardi prochain pour continuer d’en parler aux côtés de Yoann Latouche et le Dr Hawawini.

Rendez-vous le mardi 12 décembre à 18h en direct sur l'Instagram de Yoann Latouche pour un nouvel épisode de La Touche Animale.