L’équipe de basket de Miami va utiliser des chiens renifleurs du coronavirus pour filtrer et faire revenir du public

La poignée de spectateurs qui assisteront aux prochains matches de basket du Heat de Miami passeront par des chiens détecteurs de Covid-19. Une procédure préparée depuis des mois et déjà appliquée lors des rencontres précédentes de la franchise floridienne, lorsque seuls les proches des joueurs et des staffs étaient autorisés à entrer dans la salle.

Employés notamment dans les aéroports émiratis et finlandais, les chiens spécialisés dans la détection des cas de Covid-19 seront également à l’œuvre à l’American Airlines Arena, salle omnisports de Miami, en Floride. Ils seront chargés de « scanner » avec leur flair les quelques spectateurs qui pourront prendre part aux matches de basketball de l’équipe locale, celle du Heat.

Comme le rapporte le site de la chaîne de sports ESPN, des chiens entraînés à détecter et signaler les personnes positives au nouveau coronavirus seront postés aux entrées de l’établissement à partir de cette semaine. Lors des premières rencontres NBA du Miami Heat, dont la saison a débuté le 22 décembre dernier, seuls les membres de familles des joueurs et des staffs des équipes locale et visiteuse étaient autorisés à accéder à l’American Airlines Arena.

Si vous lisez dans les prochaines heures que le Heat va rouvrir ses portes aux fans (2000) grâce à des chiens, c'est vrai.



D'après une étude allemande, les chiens en question sont entrainés pour renifler et détecter le COVID à 94% de réussite.



Il y aura aussi des tests ... — Miami Heat France ???? (@MiamiHeat_Fra) January 24, 2021

Les chiens renifleurs de Covid-19 filtreront les 2000 spectateurs attendus lors des prochains matches

Dès ce jeudi (28 janvier), à l’occasion du match qui opposera le Heat aux Clippers de Los Angeles, 2000 spectateurs payants pourront y assister. Ce qui représente 10% de la capacité d’accueil de l’enceinte, comptant 19600 places assises. Une mesure prise pour assurer le respect de la distanciation physique.

Formés depuis plusieurs mois, les chiens détecteurs de Covid-19 ont appris à s’asseoir s’ils sont en présence d’un individu positif au virus. Si c’est le cas à l’entrée de l’Arena, la personne en question s’en verra refuser l’accès.

Matthew Jafarian, directeur-adjoint en charge de la stratégie d’entreprise du Heat de Miami, les chiens de détection ne constituent pas une grande nouveauté. « Vous les aviez vu dans les aéroports, ils étaient employés lors de missions critiques par la police et les forces armées. Nous les utilisions à la salle omnisports depuis des années pour la détection d’explosifs », a-t-il en effet indiqué.

Par ailleurs, si un spectateur dit avoir peur des chiens et ne souhaite pas être approché par l’un d’eux, il pourra être soumis à un test antigénique rapide en lieu et place.

Le protocole sanitaire auquel les 2000 détenteurs de billets devront se plier comprend aussi le port du masque obligatoire, le remplissage d’un questionnaire et l’interdiction des achats en espèces.