L'épatante technique d’une chienne pour avertir tout son bâtiment d’un danger imminent

Les chiens sont notre soutien émotionnel, nos meilleurs amis et parfois même, nos anges gardiens. Une femme a compris à quel point son chien était exceptionnel quand il l’a sauvée, ainsi que les autres habitants de son immeuble.

Lisa Bode, une Américaine originaire de Moorhead, dans le Minnesota, est la fière propriétaire d’une chienne aux poils frisés à qui elle doit sa vie. La boule de poils nommée Tuesday a fait preuve d’une perspicacité remarquable au beau milieu de la nuit, quand personne ne se doutait qu’un accident allait se produire. Elle a alerté sa propriétaire en utilisant des boutons de communication.

Dans la nuit du jeudi 11 avril, Tuesday, a eu un comportement inhabituel. Normalement très calme, la chienne est allée réveiller sa propriétaire vers 4 heures du matin. Selon son témoignage relayé par DNT, Lisa était étonnée par l’attitude du quadrupède, qui n’est habituellement « pas du matin ».

Lisa J Bode / Facebook

« Elle est généralement la dernière à se lever »

Depuis quelque temps, Lisa montrait à Tuesday comment se servir des boutons de communication pour interagir. Ceux-ci correspondent respectivement à un mot et permettent aux chiens de se faire comprendre. Ce matin-là, le quadrupède a appuyé sur 3 d’entre eux : « eau », « aide » et « maman ».

Sa maîtresse a tout de suite pensé que sa gamelle d’eau était vide et qu’il avait soif. Elle s’est levée pour aller la remplir, mais a constaté qu'elle était toujours remplie. Toutefois, quelque chose d’autre a retenu son attention. Il y avait, selon elle, une « légère odeur de gaz naturel » dans l'air, ce qui l'a tout de suite inquiétée.

Le héros du bâtiment

Lisa a réveillé l’un de ses voisins pour lui faire part de son inquiétude, avant de contacter les pompiers. Finalement, ils ont découvert que l’un des habitants de l’immeuble avait oublié de fermer sa gazinière. Une erreur qui aurait pu coûter la vie de tous les résidents. Les sauveteurs ont sécurisé les lieux et la matinée a repris son cours : « Plus la journée avançait, plus je réalisais que c'était Tuesday qui nous avait alertés du danger dans le bâtiment », confiait Lisa.

Elle a doucement intégré le fait que sa chienne avait permis d’éviter une catastrophe : « Elle l'a senti et a su que quelque chose n'allait pas avant tout le monde », poursuivait-elle. Lisa est reconnaissante et fière de son animal. Elle a affirmé chercher la meilleure récompense possible pour la remercier de l’avoir sauvée.

Lisa J Bode / Facebook