L'émouvante réaction de ce chien qui fond en larmes face à la bienveillance d'une passante qui lui offre à manger (Vidéo)

Très touché par la gentillesse d’une Chinoise qui a pris l’habitude de le nourrir tous les soirs, un chien errant a eu une réaction qui n’a pas manqué d’émouvoir sa bienfaitrice. La vidéo de la scène qu’elle a filmée est devenue virale.

En début de semaine dernière, une jeune femme qui passait près d’un parc à Jinzhong, dans la province du Shanxi (Nord de la Chine), a aperçu un petit chien errant qui avait grand besoin d’aide, rapporte Ipnoze.

Elle s’est alors approchée et l’a incité à venir vers elle, avant de lui donner quelques morceaux de saucisse. Le chien était clairement affamé. Il était maigre et se dressait sur ses membres arrière en remuant la queue et en agitant les pattes avant, comme pour réclamer de la nourriture.

Une fois rassasié, le quadrupède lui a adressé un regard plein de reconnaissance. Il avait les yeux larmoyants.

La dame est revenue plusieurs fois par la suite au parc pour offrir de la nourriture à l’animal. Celui-ci l’attendait à chaque fois et venait vers elle en courant, car il savait qu’elle lui apportait quelque chose à manger.

Elle a bien essayé de le secourir, mais il parvenait à s’échapper de la voiture à chaque fois qu’elle l’y faisait monter. C’est ce qu’elle a confié à un média le local, le Xiaoxiang Morning Post en l’occurrence.

Il arrive aux chiens de pleurer, notamment en poussant des gémissements, mais ils n’émettent pas de larmes à ce moment-là. Ces dernières sont principalement secrétées en cas d’affection oculaire. Elles sont là pour humidifier et nettoyer l’œil, non pas pour exprimer la tristesse de l’animal comme c’est le cas chez l’humain.