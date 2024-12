L’émotion d’une chienne loyale qui retrouve sa personne préférée après une longue séparation (vidéo)

Ashley et son mari détiennent un élevage de Berger Allemand à Covington, en Louisiane (États-Unis). L’une des mamans chiennes, Dasha, vit avec le couple depuis un certain temps maintenant et a développé une grande affection pour sa petite famille. Elle est notamment très proche de son maître et sait lui montrer son amour !

Il a pourtant fallu du temps à Dasha pour apprendre à vivre avec le couple. Quand la chienne est arrivée dans la maison familiale, elle était craintive et renfermée sur elle-même : « Elle avait besoin de temps pour s'adapter à la dynamique de la vie dans une maison et à tous les bruits et routines qui l'accompagnent. Elle a également dû apprendre à jouer et à interagir avec d'autres chiens », partageait sa maîtresse sur Instagram.

Un amour inconditionnel

Ashley et son mari ont laissé suffisamment de temps à la femelle pour lui permettre de s’épanouir chez eux. Au fil des mois, ils ont découvert une chienne « merveilleuse et douce », équilibrée, ainsi que confiante. Les liens se sont renforcés entre la famille et le Berger Allemand, à tel point que ce dernier a fait une grande place dans son cœur pour accueillir ses humains.

Pour plaisanter, Ashley a déclaré que tout le monde se battait pour devenir la personne préférée de la chienne. Il semblerait toutefois que le père de famille détienne le titre. Dans une vidéo relayée par Pethelpful, les internautes découvraient à quel point la femelle aimait son maître. Ce dernier s’est absenté de la maison durant quelque temps. Le jour de son retour, Ashley est allée l’accueillir à sa voiture en compagnie de Dasha.

La chienne, au départ, semble surprise et incertaine, n’ayant pas tout à fait la conviction qu’il s’agisse bien de son maître. Mais quand ce dernier s’avance vers elle, elle se précipite vers lui et le couvre de câlins : « Dasha a ses 3 personnes préférées et il n'y a aucun doute sur leur identité. Mon mari fait partie des 3 premiers, comme vous pouvez le voir ici », partageait sa propriétaire.

