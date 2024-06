L'élevage canin gigantesque où 4000 Beagles destinés aux laboratoires ont été saisis plaide coupable et paiera une amende record

En juillet 2022, à l’issue d’une enquête de longue haleine et d’une âpre lutte menée par 2 sénateurs américains (un républicain et un démocrate)), les autorités avaient ordonné la fermeture d’un élevage canin géant et le sauvetage de 4000 Beagles qui y étaient détenus dans des conditions déplorables. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Les chiens en question étaient destinés à la recherche pharmaceutique et biotechnologique. Les enquêteurs avaient apporté suffisamment de preuves de la négligence et de la maltraitance dont ils souffraient. 300 d’entre eux y avaient malheureusement laissé la vie en quelques mois.



Homeward Trails Animal Rescue / Facebook

L’élevage en question était basé à Cumberland, en Virginie, et appartenait à la société Inotiv via sa filiale Envigo RMS. A l’époque, le tribunal, le ministère de la Justice (United States Department of Justice) et l’association de protection animale Humane Society of the United States avaient demandé et obtenu le transfert des canidés.

Les différentes organisations ayant pris les chiens en charge aux côtés de la Humane Society travaillaient alors dans l’urgence pour soigner, vacciner, stériliser et reloger les Beagles.

En mai dernier, le ministère de la Justice avait poursuivi Envigo RMS pour cruauté animale, ainsi que pour la pollution des ressources en eau. Sa société sœur Envigo Global Services Inc avait, en effet, admis ne pas avoir traité correctement les eaux usées et donc avoir enfreint la Clean Water Act (loi fédérale américaine portant sur la pollution des eaux).

Le Department of Justice a annoncé le lundi 3 mai via un communiqué repris par la BBC que l’entreprise avait plaidé coupable de crimes contre le bien-être animal et de pollution. Elle va ainsi devoir payer plus de 35 millions de dollars (32 millions d’euros environ) d’amende, y apprenait-on également.

Le ministère ajoutait que cette amende est la plus importante jamais infligée en vertu de la loi sur la protection des animaux (Animal Welfare Act).

« Des conséquences désastreuses »

Pour Christopher Kavanaugh, procureur du district ouest de la Virginie, « Envigo a promu une culture d'entreprise donnant la priorité au profit et à la commodité plutôt qu'au respect de la loi. Son approche insensible a eu des conséquences désastreuses : le traitement inhumain des animaux et la contamination de nos ressources en eau ».

En plus de cette sanction financière, Inotiv ne sera pas autorisée à élever de chiens pendant les 5 prochaines années. La société a réagi à la condamnation en publiant un communiqué à son tour. « En ne procédant pas aux améliorations nécessaires des infrastructures et en n'embauchant pas le personnel requis, nous n'avons pas respecté nos normes en matière de bien-être animal et environnemental et nous nous excusons auprès du public pour le préjudice causé par notre conduite », peut-on y lire.

La majeure partie de la somme (22 millions de dollars) devra être reversée au gouvernement américain. 1,1 million le sera à la Virginia Animal Fighting Task Force et 1,9 million à la Humane Society of the United States. Le reste sera réparti parmi les autres parties.