L’avant/après troublant d’une petite chienne trouvée errante et gravement blessée dans les rues (vidéo)

Lorsque Alli et Nick ont trouvé Emmy dans les rues de Guerrero Negro, au Mexique, ils ont tout de suite réalisé que quelque chose n’allait pas. En plus d’être très sale et d’avoir un poil long et emmêlé, la petite chienne marchait sur 3 pattes seulement. Pendant plusieurs heures, le couple a essayé de l’appâter à l’aide de nourriture et d’encouragements… en vain. Emmy s’approchait un peu, puis fuyait au moindre mouvement. En essayant de glaner des informations auprès des habitants, Alli et Nick ont rencontré une famille connaissant très bien la chienne puisqu’ils ont expliqué la nourrir depuis qu’elle est chiot, à savoir depuis près de 7 ans ! En confiance avec ces humains qu’elle connaît bien, Emmy s’est alors laissée attraper et a ainsi pu être emmené chez le vétérinaire et… le toiletteur !

"Tout a changé"

Dans une vidéo récemment postée sur TikTok, Alli a révélé l’impressionnant avant/après de la petite chienne. En effet, on pourrait presque croire qu’il s’agit d’un individu totalement différent ! D’un chien sale, gris, imposant grâce à ses poils très longs, Emmy est devenue une petite miss de couleur blanche et grise et 2 fois plus petite ! “La transformation que vous attendiez tous ! Je suis presque sûre que le toiletteur nous a donné le mauvais chien, car ce n'est même pas la même race”, s’est amusée Alli en légende de la vidéo. Dans un entretien accordé à Newsweek, la jeune femme a expliqué que la situation d’Emmy avait d’abord fait peur aux potentiels adoptants. “Au début, elle avait l'air si mal en point… Le premier jour, elle n'a suscité aucun intérêt pour l'adoption, jusqu'à ce qu'on l'amène à la plage. Mais tout a changé ! Malgré ses 7 ans, elle se comporte à nouveau comme un chiot. Elle est très câline”, a-t-elle assuré.

Malheureusement, les examens vétérinaires ont également révélé que la jolie Emmy avait une patte cassée. Une opération chirurgicale est possible, mais chère, et peu de vétérinaires ont le matériel nécessaire à cette intervention. Cependant, Alli et Nick sont bien décidés à sauver la patte de la petite chienne. Aussi, ils ont fait appel à leur communauté pour trouver un vétérinaire en capacité d’effectuer cette opération. En attendant, Emmy restera auprès d’eux jusqu’à son rétablissement complet. Elle pourra ensuite être adoptée et connaître le bonheur jusqu’à la fin de sa vie…

© @allijaeger / TikTok