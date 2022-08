L'arrivée d'un chien change totalement la vie d'une femme atteinte de troubles neurodéveloppementaux

Pour Carly, jeune femme souffrant de TDAH, son chien Teddy est une véritable bénédiction. Grâce à lui, elle voit la vie autrement et gère bien plus facilement ses troubles. Le canidé lui-même a été sauvé par son adoption, lui qui avait connu un début de vie difficile.

Carly Minsky habite Londres avec son compagnon Josh et Teddy, leur ami à 4 pattes. Elle n’avait pas spécialement l’intention d’avoir un chien de soutien émotionnel, mais son animal de compagnie a spontanément endossé ce rôle, sans même y avoir été formé.

Âgée de 33 ans, cette Londonienne est atteinte de TDAH, ou trouble du déficit de l’attention / hyperactivité, rapporte Daily Record. Elle et Josh avaient adopté Teddy en 2020, alors qu’il était âgé de 9 mois. Le Cavapoochon (croisé Cavalier King Charles Spaniel, Caniche et Bichon à poil frisé) connaissait enfin la stabilité grâce au couple après 3 adoptions avortées.

Au fil du temps, le chien est devenu extrêmement précieux pour Carly. Il a changé sa vie et sa manière de la mener. « Teddy m'a appris à privilégier la qualité du temps passé ensemble, plutôt que de chercher à être productive, dit-elle. Avant de l'avoir, je me jugeais sévèrement sur tout ce que j'avais accompli chaque jour ». Son chien vit l’instant présent et il encourage sa maîtresse à en faire de même.



Daily Record

Carly raconte qu’elle et Josh avaient mûrement réfléchi avant d’adopter Teddy. Ils en avaient longtemps discuté et fait de profondes recherches. Le couple voulait un chien sociable et pouvant s’adapter à la vie dans leur appartement londonien.

Un chien heureux dans une famille qu’il comble de joie

Repéré au refuge Barney’s Small Breed Rescue dans le sud du pays de Galles, ils avaient finalisé son adoption et rapidement découvert que Teddy « est un chien qui se connecte vraiment aux gens ». Ils le décrivent comme « anxieux, mais incroyablement affectueux et émotif en raison de son début de vie difficile ».

Lors du confinement, Teddy avait aidé Carly à se rapprocher de la communauté locale de propriétaires canins et à tisser des liens sociaux. « Quand vous avez un chien, tout le monde vous parle, donc vous commencez à discuter avec les gens que vous voyez les jours », explique-t-elle à ce propos.

Aujourd’hui, Teddy est un chien heureux au sein d’une famille qui l’est tout autant grâce à lui.