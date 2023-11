L’appétit coupé par son abandon, ce chiot attaché dans la rue n’a pas touché à la gamelle laissée par ses maîtres

Les images de Cici font mal au cœur. Ce chiot de 8 mois a été découvert au pied d’une bouche d’incendie, autour de laquelle sa laisse était attachée. À côté se trouvaient une boîte contenant des croquettes et une seconde contenant de l’eau. Cici n’y avait même pas touché. Ses propriétaires pensaient certainement que ces vivres lui permettraient de tenir jusqu’à ce que quelqu’un décide de l’aider. Mais la jeune chienne était visiblement trop déprimée ou apeurée, et cela lui avait coupé l’appétit.

© Suzette Hall / Facebook

Ces faits se sont produits dans une rue de Californie (États-Unis). Une personne ayant repéré le chiot a contacté le refuge Logan’s Legacy dog rescue, qui est intervenu dès que possible.

Une personne de l’association, qui habitait non loin du lieu de l’abandon, s’est chargée de libérer Cici. C’est elle qui a pris les photos du canidé, recroquevillé en boule.

Cici s’est d’abord montrée un peu méfiante et ne se laissait pas approcher. Elle grognait. Puis la femme a réussi à lui faire comprendre qu’elle était en sécurité. Le chiot a donc accepté de se laisser porter dans la voiture.

© Suzette Hall / Facebook

Une santé inquiétante

Juste après le sauvetage, Cici a commencé à être malade. « Nous pensons que c'était par peur et par manque de nourriture et d’eau », a expliqué Suzette Hall, fondatrice du refuge, à The Dodo.

© Suzette Hall / Facebook

Cici a donc immédiatement été conduite chez un vétérinaire, où des liquides lui ont été administrés pour la réhydrater et l’alimenter. Une fois en meilleure santé, et consciente qu’elle n’était plus seule, Cici a laissé entrevoir sa personnalité dynamique de chiot.

Cici a ensuite été placée en famille d’accueil, qui est très vite devenue sa famille pour la vie. Rose, sa nouvelle maman, a en effet écrit « Je voulais seulement accueillir temporairement cette gentille fille. Après quelques minutes de rencontre, je savais que j'allais avoir un nouveau membre dans la famille. C'était le coup de foudre. Je t'aime Cici et tu seras toujours en sécurité avec notre petite famille. »

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur !