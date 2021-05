L'amitié unique entre un chaton errant sauvé et un Golden Retriever (vidéo)

Keelo le Golden Retriever n’est pas qu’un ami pour Koda le chaton ; il est comme un père. Dès l’arrivée du petit félin dans la famille, le chien l’a placé sous son aile et l’a aidé à grandir dans les meilleures conditions. L’attachement que chacun éprouve pour l’autre est incommensurable.

Koda n’était âgé que d’un mois quand il a été secouru et adopté par une famille bienveillante. Le chaton roux a pu bénéficier de la gentillesse de tous ses membres, mais c’est surtout auprès de Keelo qu’il a trouvé chaleur et réconfort.

Keelo est un adorable chien de race Golden Retriever et qui a toujours de l’amour à offrir à tous ceux qu’il rencontre. Il a accueilli Koda à pattes ouvertes et s’est spontanément mué en papa de substitution pour ce petit être vulnérable et perdu.

Grâce au chien, le chaton prend confiance de jour en jour

Extrêmement affectueux et patient envers le chaton, Keelo le laisse volontiers jouer autour de lui, grimper sur son dos ou encore se cacher sous ses pattes. Et quand le jeune félin est épuisé à force de bouger dans tous les sens, il vient se blottir contre le canidé pour s’endormir paisiblement, raconte Animal Channel.

Leurs moments de jeux sont tout aussi attendrissants à voir. Débordant d’énergie, le chaton profite de l’enthousiasme et de la disponibilité du chien, qui veille néanmoins à ne pas le brusquer. Koda, lui, s’en donne à cœur joie et leur différence de taille ne l’intimide en aucun cas.

A mesure que le chat grandit, les liens qui l’unissent à Keelo ne font que se raffermir. C’est ce dont on peut s’en rendre compte en découvrant les photos et vidéos d’eux sur le compte Instagram qui leur est consacré.

A lire aussi : Secouru alors qu'il allait abandonner, découvrez l'incroyable transformation de ce chien qui peinait à se maintenir en vie ! (Vidéo)

Il l’est d’ailleurs aussi à Snow et Pasta, 2 autres chats que leur maîtresse a adoptés. Keelo se montre tout aussi protecteur et tendre avec eux.