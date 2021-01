L'adorable réaction de ce chien policier retraité qui pleure de joie lorsqu'il retrouve son ancien collègue

© BWBD / Douyin

Cela faisait plus de 2 ans que Wangwang, chienne retraitée de la police, et son ancien maître ne s’étaient pas vus. Au moment de leurs retrouvailles, chacun d’eux a laissé s’exprimer sa joie et son émotion.

Âgée de 8 ans, Wangwang, une chienne Berger Allemand, avait servi dans la police pendant des années. Elle était, en effet, spécialisée dans la détection aux postes de contrôle dans la province du Henan, dans le centre-est de la Chine. Avec son maître-chien, elle formait un duo d’inséparables amis.

Hélas, Wangwang et le policier qui s’occupait d’elle ont dû se séparer en juin 2019, quand le moment était venu pour le canidé de prendre sa retraite. Depuis, l’homme et la chienne ne s’étaient plus revus. Wangwang vit chez sa nouvelle famille, comme le rapporte Unilad.

Récemment, des retrouvailles ont été organisées. Une scène émouvante et qui a été filmée. La vidéo a été postée par la police du Xichuan sur la plateforme Douyin, l’équivalent chinois de TikTok.

La courte séquence montre la chienne toute excitée courir vers son ancien maître pour recevoir des caresses de sa part. Wangwang ne peut contenir sa joie, remuant la queue à toute vitesse. Le policier qu’elle avait longtemps côtoyé non plus.

En réponse à de nombreux commentaires demandant pourquoi la chienne n’avait pu être gardée par son ancien maître-chien, la police du Xichuan a expliqué que les officiers ne peuvent s’occuper des chiens retraités et que la vie de famille est meilleure pour eux que celle en caserne, même s’ils y reçoivent toute l’attention et les soins dont ils ont besoin au quotidien.