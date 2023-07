L'adorable habitude de promenade adoptée par un chien obsédé par ses jouets et ayant eu droit à un nouveau départ

La vie de Kevin a totalement changé depuis que sa route a croisé celle d’Alexandra Petri. Cette habitante de New York avait été touchée par l’histoire du canidé, qui avait été secouru dans le Tennessee avant son transfert vers un refuge new-yorkais.

Croisé Bouvier Australien « Red Heeler » de 8 ans, Kevin avait été pris en charge par Alexandra Petri d’abord à titre provisoire. Il était, en effet, prévu qu’elle ne soit pour lui que mère d’accueil.

Il s’agissait pour elle de l’habituer à la vie de famille et de le préparer à l’adoption en attendant qu’on lui trouve un foyer pour toujours. Les liens s’étant mis en place entre Kevin et Alexandra Petri étaient toutefois devenus si fort qu’elle avait finir par prendre la décision de l’adopter définitivement.

Juste après leur rencontre, elle l’avait emmené dans un « dog wash », une cabine de douche pour chien en libre-service. Comme il s’était tenu extrêmement sage pendant le bain, elle l’avait récompensé en lui achetant un jouet. Kevin l’avait gardé en bouche pendant tout le trajet à pied et en bus les conduisant vers la maison.

I adopted a pup I was fostering. He arrived to New York in May from Tennessee. After a couple of days together, he started bringing toys out on his walks. It’s his signature in our neighborhood, so I’m posting a few videos and photos here. pic.twitter.com/Vf2Q1OtFym