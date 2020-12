L'adoption émouvante d'un chiot retrouvé dans une poubelle et enfermé dans un sac de croquettes

© RSPCA

En Australie, une portée de chiots avait été découverte dans une poubelle. Tous ont été adoptés récemment, l’un d’eux l’ayant été par la famille qui les avait trouvés et sauvés.

Le 1er novembre dernier, Nicole Olsen, qui vit à Adelaïde en Australie-Méridionale, accompagnait sa fille Harper quand elles ont entendu des gémissements provenant d’une poubelle en béton et en métal. La mère de famille y a découvert 8 chiots enfermés dans 2 sacs de croquettes de 20 kg, comme le rapporte le Daily Mail.

Hélas, 2 des petits chiens n’ont pas survécu. Les 6 autres, 3 mâles et 3 femelles, ont été pris en charge par la RSPCA locale. Les jeunes chiens, des croisés Kelpies, ont passé 5 semaines au refuge de l’association et reçu tous les soins dont ils avaient besoin. Ils souffraient notamment de déshydratation et étaient infestés de puces.

Cette semaine, les Olsen s’y sont rendus pour s’enquérir de leur état, mais aussi pour adopter l’un d’eux. Leur choix s’est porté sur une chienne, la plus petite de la portée et la seule à avoir une robe de couleur feu. Ils l’ont appelée Angel.

Nicole Olsen explique que ses enfants voulaient les adopter tous, mais que cela n’était évidemment pas possible. Toutefois, les 5 frères et sœurs d’Angel ont, eux aussi, rejoint leurs nouvelles familles respectives.

La petite chienne a ainsi pu découvrir son nouveau foyer et fait connaissance avec Harvey, l’autre chien de la famille. Âgé de 10 ans, ce croisé Caniche s’entend parfaitement avec ses congénères.

Quand les Olsen ne seront pas à la maison, c’est la belle-mère de Nicole, Mary, qui est aussi sa voisine, qui s’en occupera.

De son côté, la RSPCA et les autorités locales ont ouvert une enquête pour tenter d’identifier l’auteur de l’abandon d’Angel et des 7 autres chiots. En vertu de la loi sur le bien-être animal en Australie-Méridionale, il s’agit d’un crime passible de 2 ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 20 000 dollars australiens (plus de 12 000 euros).