L’actrice américaine Reese Witherspoon, grande amoureuse des chiens, dévoile quelques clichés de sa vie avec ses canidés

Ce n’est pas un scoop, l’actrice américaine Reese Witherspoon est une fanatique des animaux, et plus particulièrement des chiens. Elle en possède 3 et partage sur son compte Instagram quelques clichés de ses fidèles compagnons pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Le 28 août 2022, Reese a posté de nouvelles images et vidéos de ses toutous.

Reese Witherspoon est très occupée en ce moment. Elle a produit la série télévisée Surface et l’adaptation du livre-film Where the Crawdads Sing. Par ailleurs, elle a fait son retour sur les écrans lors de la sortie de la saison 3 de The Morning Show.

Pour reprendre des forces, Reese rentre chez elle auprès de sa famille et de ses 3 chiens : Hank et Major, 2 Labrador Retriever, ainsi que Minnie Pearl, de race Bouledogue Français, adoptée en 2020.

3 semaines avant l'avoir accueillie, l’actrice avait annoncé avec un hommage poignant la disparition de sa fidèle Pepper emportée par un cancer.

Une fois encore, Reese a partagé sa joie de vivre entourée de l’amour des canidés. « La vie est juste meilleure avec les chiens », a écrit la femme de 54 ans sur son compte Instagram pour accompagner les photos et vidéos de ses toutous.

Des scènes de vie banales, mais remplies d'amour

Sur la première image, on peut voir Major, son Labrador Retriever noir, recevoir un câlin dans son panier douillet. Reese l’a également immortalisé lors d’une promenade dans un champ parsemé de fleurs d’été.

Sur la troisième photo, l’actrice dévoile un moment de complicité avec Minnie Pearl. Elle porte sa jeune chienne dans ses bras comme un enfant en bas âge.

Hank, son Labrador Retriever chocolat, est aussi du shooting. Il pose fièrement auprès de son congénère sous le porche de leur demeure.

Après avoir été pris en photos, les canidés ont récupéré lors d’une sieste mémorable.

Et on peut affirmer que ces animaux-là ne sont pas stressés ! Leurs postures plus qu’étranges le prouvent.

Minnie Pearl dort sur le dos les pattes en l’air. Quant à Major, il s’est assoupi sans même s’en rendre compte la tête appuyée sur la balustrade de l’escalier.

De nombreux amis stars de Reese ont commenté sa publication. Les actrices Ali Wentworth et Julianna Margulies ont toutes 2 affirmé qu’elles étaient d’accord sur le fait que vivre avec des chiens procure une joie immense.

La chanteuse et compositrice Holly Williams a quant à elle écrit : « Je veux faire moi aussi des câlins à ces chiens ».