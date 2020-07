L'acteur Chris Evans s'essaye au toilettage de son chien adoré, le résultat est... particulier

Le célèbre interprète du personnage de Captain America a voulu s’essayer au toilettage, faute de pouvoir emmener son chien chez un professionnel. L’animal se retrouve avec un look amusant.

Avec le confinement et la pandémie de Covid-19, les toiletteurs pour chiens et autres professionnels en tout genre ont dû mettre leurs affaires en suspens afin de respecter les règles sanitaires. Conscient de cela, l’acteur Chris Evans a considéré que, pour faire une coupe à son chien, il pourrait essayer lui-même.

Dodger, le chien non moins célèbre que son propriétaire star de Hollywood, s’est retrouvé entre les mains d’un coiffeur qui était certes doué pour sauver les Etats-Unis d’Amérique des vilains et de dangers imminents, mais qui ne savait pas du tout assurer le toilettage des chiens.

Racontant l’histoire à ses fans internautes, Chris Evans dit avoir réussi à convaincre son chien qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait. Il avoue, raconte le Dodo, qu’il y est surtout parvenu parce qu’il a donné des friandises à son ami.

Mais il s’est très vite avéré que le comédien ne maîtrisait pas du tout l’art de la coiffure canine. Le pauvre chien s’est retrouvé avec un look raté.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.



It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.



(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3

