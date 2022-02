L'acteur britannique Henry Cavill partage sa relation unique avec son Akita Américain

Les fans de Henry Cavill savent à quel point son chien Kal compte pour lui. Dans une interview récente, l’acteur s’est confié au sujet de la relation très spéciale qu’il a avec l’Akita Américain et l’impact qu’a ce dernier sur sa santé mentale.

Les fans de Henry Cavill savaient déjà que ce dernier était extrêmement attaché à son chien, un Akita Américain répondant au nom de Kal. Récemment interviewé par la journaliste Lorraine Kelly, l’acteur britannique de 38 ans a parlé du rôle que joue le quadrupède dans son équilibre au quotidien, rapportait le Mirror.

Celui qui a incarné Superman dans « Man of Steel » ou encore « Justice League » ne va quasiment nulle part sans son fidèle ami à 4 pattes. Il lui rend d’ailleurs régulièrement hommage sur son compte Instagram en postant des photos et vidéos de lui.

Face à Lorraine Kelly et en présence de Kal, le natif de l’île de Jersey a déclaré que le canidé de 8 ans avait « fait des merveilles pour [sa] santé mentale ». L’Akita Américain l’aide, en effet, à rester calme dans les moments difficiles.

« Il est si important pour moi »

Henry Cavill ajoute que lorsqu’il n’est pas au mieux sur le plan mental et émotionnel, Kal s’en rend compte systématiquement et devient alors encore plus proche de lui que d’habitude. « Il est si important pour moi. Notre relation est incroyablement forte », dit-il à son sujet.

L’interview était l’occasion pour Henry Cavil de faire la promotion de la série « The Witcher », qui en est à sa 2e saison sur Netflix et dont il est l’acteur principal, mais elle a été en grande partie consacrée à son chien.

Pour lui, Kal est tout bonnement son « meilleur ami absolu ». Ces deux-là sont véritablement inséparables.