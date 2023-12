Kimba le chien policier lancé à la recherche d'un octogénaire perdu dans la forêt où il coupait son bois de chauffage

Là où toutes les autres options échouent, ce sont bien souvent les chiens qui apportent la solution dans les situations les plus critiques, notamment dans le domaine de la recherche de personnes disparues. Leur puissant flair et l’entraînement de pointe qu’ils suivent au sein des forces de l’ordre et des unités de secours font d’eux l’atout numéro un lorsqu’il s’agit de retrouver la trace de gens qui se cachent ou se sont perdus.

Hier, c’est un homme de 82 ans qui a pu rentrer chez lui sain et sauf après s’être égaré dans les bois grâce à l’intervention de l’un de ces héros à 4 pattes. L’information est rapportée par le site italien Olbia ce mercredi 13 décembre.

Le mardi 12 décembre, donc, aux alentours de 19h30, les pompiers de la brigade de Tempio et l’unité cynophile de la police municipale de Sassari, dans le nord de la Sardaigne, avaient été mobilisés sur un cas de disparition inquiétante.

L’octogénaire était parti en forêt dans la commune de Calangianus avec son frère pour couper et rassembler du bois de chauffage. Les 2 hommes s’étaient séparés, et l’intéressé était resté introuvable depuis. C’est son frère qui a alerté les secours après l’avoir recherché en vain.

L’intervention héroïque de Kimba

L’un des chiens de recherche la police municipale de Sassari à avoir été déployés sur cette opération est Kimba, un croisé Border Collie à la robe noir et blanc.



Canale 12 / Facebook

Très vite, le canidé a flairé une piste et l’a suivie sans relâche. Il a fini par localiser le disparu, qui était quelque peu désorienté, mais sain et sauf.

L’homme a été emmené en lieu sûr et examiné par une équipe médicale. Les carabiniers étaient également sur les lieux pour faciliter le travail des intervenants.

Grâce au brave Kimba, une précieuse vie a été sauvée.

