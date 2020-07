Kendall Jener s'affiche avec son chien, ensemble ils font sensation sur les réseaux !

Kendall Jenner, le top model et milliardaire de la famille Kardashian, a adopté un chien. Elle pose avec lui sur les réseaux sociaux et bat son propre record de likes sur Instagram.

Kendall Jenner est le célèbre top model de la famille Kardashian. Adulée du grand public, elle jouit d’un total de followers sur le réseau social Instagram qui s’élève à 133 mille abonnés. Chacune de ses photos postées sur la plateforme provoque l’enthousiasme de la foule. Mais grâce à sa nouvelle recrue, Pyro le Dobermann, Kendall Jenner explose son record de likes.

Jenner a exposé les premières photos d’elle et de son chien le 30 juin 2020. Il s’agit de 3 clichés qui montrent la star et son ami se promenant dans la nature. On les voit d’abord devant un jet privé qui les a probablement emmenés à l’endroit où les 2 compagnons ont fait leur randonnée.

La star semble être très admirative de son nouveau compagnon, rapporte le site Mcetv. En effet, Kendall Jenner trouve Pyro si beau qu’elle écrit en légende de sa photo « J’élève un top model ».

Elle n’est pas la seule à être de cet avis, puisque ces photos ont été likées pas moins de 4 millions de fois. Ceci constitue un record pour la star.

Le top model qui n’a que 24 ans semble mener la belle vie avec son ami à 4 pattes Pyro. Jet privé, luxe et balade en pleine nature, autant d’éléments qui ne manqueront pas de faire de Pyro un chien très heureux et de faire de la vie de ces 2 nouveaux amis un bal permanent.