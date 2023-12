« J'ai mon chien, c’est ça la vie pour moi » : elle habite dans son camion avec sa meilleure amie canine

Un duo inséparable fait le tour des États-Unis à bord d’un camion. Il se compose de Jessica McKinney, routière, et de sa femelle Berger Allemand, Skyler. La femme utilise son véhicule dans le cadre de son travail, mais il est aussi devenu son domicile pour des raisons économiques. Sa chienne et elle ne manquent de rien à l’intérieur, et surtout pas de bonheur !

« J'ai quitté ma maison et je vis simplement dans mon camion pour économiser de l'argent » assumait Jessica sur son compté TikTok. Comme la plupart des gens, la jeune femme avait la possibilité de louer ou d’acheter une maison, ce qui entraîne de nombreux frais. De plus, elle n’aurait été que très rarement présente chez elle, car elle passait le plus clair de son temps sur la route à cause de sa profession. Elle a donc envisagé la possibilité de vivre dans son camion.

@beautifulbadasstrucker / TikTok

Une maison sur roues

À l’intérieur, Jessica a tout organisé pour qu’elle et sa chienne se sentent bien, mentionnait The Sun. Cuisine aménagée, rangements, équipements de nettoyage… La conductrice a pensé à tout ! Elle tient à ce que son lieu de vie soit confortable et chaleureux.

La boule de poils Skyler a aussi son propre espace. Elle a pris l’habitude de s’allonger sur le lit confortable de sa maîtresse, derrière le siège de cette dernière. Ainsi, son joli minois apparaît en arrière-plan sur chacune des vidéos postées par Jessica.

Un mode de vie qui convient aux 2 amies

Bien sûr, Skyler sort régulièrement pour se dégourdir les pattes. En réalité, son quotidien ressemble à celui des autres canidés, à la différence que sa maison se déplace. Elle a la chance de passer toutes ses journées avec sa maîtresse, laquelle est également ravie d’avoir le toutou à ses côtés : « La meilleure chose dans ce métier de chauffeur de camion, c'est elle » confiait Jessica.

Skyler est son rayon de soleil. Elle a déclaré que lorsqu’elle était fatiguée de sa journée, elle n’avait qu’à se retourner pour voir la chienne et lui faire des câlins réconfortants. Les internautes sont admiratifs de ce mode de vie, voire envieux pour certains : « J’adorerais vivre comme cela » écrivait l’un d’eux.

