Inquiète pour sa Rottweiler qui refuse de manger, elle dépense une fortune chez le vétérinaire pour découvrir que sa chienne est simplement exigeante

La propriétaire d’une chienne appelée Unity craignait le pire pour cette dernière, car elle ne mangeait plus rien. Elle l’a emmenée chez le vétérinaire qui a découvert qu’elle n’avait aucun problème de santé. Sa « grève de la faim » était motivée par un changement alimentaire.

La famille de la jeune femme qui gère le compte TikTok « @thecondits » comprend plusieurs chats et chiens, dont une femelle Rottweiler traînant désormais l’étiquette de chienne « capricieuse ».

Répondant au nom d’Unity, elle apparaît dans une vidéo postée le 13 juillet 2024 sur le réseau social et relayée par Newsweek. On y voit la chienne couchée sur la banquette arrière de la voiture de sa maîtresse, observant ce qui se passe dehors, profitant le soleil et semblant contrariée.



Son humaine explique qu’elle venait de débourser 500 dollars (460 euros environ) chez le vétérinaire et qu’elle avait beaucoup pleuré, car elle craignait perdre sa chienne. Unity refusait de s’alimenter depuis quelques temps et sa propriétaire était persuadée qu’elle allait mourir.

Toutefois, l’examen réalisé par le vétérinaire était rassurant. En fait, il s’est avéré que la Rottweiler n’était pas maladie et qu’elle ne voulait pas manger car on avait changé sa nourriture.

@thecondits a ajouté en commentaire que la chienne avait été habituée à des aliments haut de gamme et que, récemment, elle lui avait donné un produit un peu moins cher. Unity n’avait aucune envie d’y toucher.

« Nous avons créé une princesse pourrie gâtée qui met à mal nos comptes bancaires », a-t-elle plaisanté en légende.

Transition alimentaire : l’importance de procéder de manière graduelle

Plus sérieusement, il est important de rappeler que tout changement alimentaire doit être progressif chez les chiens. C’est un processus à mener sur plusieurs semaines au cours desquelles le nouvel aliment est introduit graduellement en étant associé à l’ancien et en prenant le pas sur celui-ci.

Autrement, l’animal risque de refuser la nouvelle nourriture, comme l’a fait Unity, ou de souffrir de troubles digestifs.

La vidéo partagée par @thecondits a généré 1,8 million de vues sur TikTok. La voici :

