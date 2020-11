Inquiet pour le bien-être de ses collègues, ce Berger Allemand les motive au maximum en leur apprenant comment faire des pompes ! (Vidéo)

Athos le chien a relevé avec brio le push-up challenge avec ses collègues humains de la police. Dans une vidéo teintée d’humour, le Berger Allemand enchaîne les pompes avec une aisance incroyable et motive ses troupes.

Bon nombre de missions des policiers seraient compliquées, voire impossible à remplir sans l’aide de leurs unités cynophiles. Les chiens sont des partenaires précieux et incontournables dans ces opérations où ils font étalage de la puissance de leur flair, de leur courage et de leur loyauté.

Athos est l’un de ces braves canidés qui participent au maintien de l’ordre et au respect de la loi. Ce Berger Allemand fait partie du département de la police d’Auburn, dans l’Etat du New Hampshire (nord-est des Etats-Unis).

Avec ses camarades, il a pris part au « push-up challenge », un défi viral consistant à effectuer le plus de pompes possibles. A cet exercice, le chien policier s’est montré extrêmement performant, comme le raconte Shareably.

C’est qu’on peut constater en découvrant cette vidéo (ci-dessous) postée par ledit service de police. Les images montrent Athos enchaînant les flexions et extensions de ses pattes ultra toniques, pendant que les officiers du département en font de même.

Le quadrupède s’adonne à cet exercice partout dans les locaux de la police d’Auburn : les bureaux, le couloir, la salle de sport, la salle de briefing, le parc auto… Le tout accompagné du morceau « Eye of the Tiger », rendu célèbre grâce au film « Rocky 3 : L'Œil du tigre ».

A lire aussi : Véritable gourmet, ce chien ne mange qu'à la condition que la nourriture offerte par son propriétaire soit « humaine » (Vidéo)

Vous l’aurez bien sûr compris, ce que fait le Berger Allemand, ce ne sont pas des pompes à proprement parler. Il ne fait que suivre les ordres et mouvements de son maître-chien, qui est toujours hors champ dans la vidéo. Néanmoins, le canidé fait preuve de beaucoup d’enthousiasme, qu’il communique d’ailleurs à ses collègues humains. Il les encourage aussi en aboyant.

La séquence est devenue virale, avec plus de 31 000 vues et des dizaines de commentaires admiratifs et amusés sur la plateforme YouTube.