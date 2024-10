Ils sauvent une chienne abandonnée au bord de la route et lui offrent enfin le bonheur qu'elle mérite (vidéo)

La route de Tappie a été semée d’embûches, mais elle s’est finalement retrouvée au bon endroit et au bon moment. Un couple n’est pas resté insensible face à sa détresse et a décidé de lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours.

Tappie est entrée dans la vie d’un couple de façon totalement inattendue. Celui-ci, originaire de Géorgie, aux États-Unis, conduisait lorsqu’il a remarqué la chienne sur la route. Il lui a alors offert un peu de considération et bien plus encore.

Le quadrupède se trouvait sur une route nommée Tapp Wood, ce qui a inspiré son prénom par la suite. Quand les Américains l’ont repéré pour la première fois, il était agité et semblait terrorisé. Ils ont donc refusé de le laisser dans un tel désarroi et se sont lancés dans une mission de sauvetage.

@happy.tappie / Instagram

Il fallait gagner sa confiance

Tappie n’était pas prête à donner sa confiance, comme il est possible de le constater dans une vidéo relayée par Parade Pets. Néanmoins, au fond d’elle, elle avait encore envie de croire que certains humains pouvaient être bons. Ainsi, quand l’homme présent dans le véhicule est sorti pour s’asseoir en face d’elle, elle a commencé à baisser sa garde et s’est mise à courir autour de lui.

L’époux tendait sa main délicatement pour inviter la chienne à s’approcher de lui, ce qu’elle a fait. Elle était à la fois nerveuse en croisant cet inconnu et heureuse en sachant qu’elle n’était plus seule. Après quelques minutes d’interaction, Tappie s’est totalement laissée aller et s’est même allongée sur le dos pour recevoir des caresses. C’était le feu vert pour la faire grimper dans la voiture et prendre soin d’elle pour toujours.

Un passé difficile

En enquêtant sur la femelle, ses sauveteurs ont découvert qu’elle avait été négligée par des personnes qui l’avaient adoptée. Celles-ci ne s’étaient pas occupées d’elle convenablement pendant longtemps et Tappie n’avait donc jamais vraiment connu le bonheur, ni la vraie vie de famille. Toutefois, sa rencontre avec les bons Samaritains allait changer cela.

Pour ces derniers, il s’agissait déjà d’une évidence. Tappie ne s’était pas trouvée sur leur chemin sans raison et ils pouvaient lui offrir ce qu’elle n’avait jamais eu. Ils l’ont donc officiellement adoptée et, depuis, vivent un grand bonheur partagé : « Tappie est plus que notre chienne, elle est le cœur de la famille que mon fiancé et moi construisons ensemble » écrivait sa maîtresse sur Instagram.

