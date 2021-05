Ils interceptent une camionnette et sauvent 61 chiens promis à l'abattoir

7 mois après l’interdiction du commerce de la viande canine dans la province de Siem Reap, les autorités locales ont récemment procédé à leur première interception de chiens destinés à l’abattoir. Une soixantaine d’animaux, qui étaient transportés dans de très mauvaises conditions, ont ainsi été sauvés.

Le 21 février dernier, une camionnette transportant 61 chiens a été interceptée dans la province de Siem Reap au Cambodge. Le véhicule était censé rallier Kampong Cham, à 260 kilomètres de là, où les canidés allaient être livrés à un abattoir, comme le rapporte People.

Les quadrupèdes étaient entassés dans 6 cages. Jeunes pour la plupart, errants ou volés à leurs maîtres, ils souffraient de la faim, de la soif et de la chaleur. Ils n’avaient rien mangé depuis des jours.

Les chiens sauvés et soignés, le conducteur arrêté

Après leur sauvetage, ils ont pu se dégourdir les pattes dans un espace sécurisé, avant d’être confiés aux organisations Four Paws, Paw Patrol Cambodia et Animal Rescue Cambodia. Leurs équipes travaillent ensemble à les soigner, nourrir, réhydrater et vacciner.

Le conducteur de la camionnette a été interpellé par la police de la province de Siem Reap, qui a réalisé l’opération en collaboration avec le département de l’agriculture local.

Il s’agit de la première interception depuis l’entrée en vigueur, en juillet 2020, de l’interdiction du commerce de la viande de chien à Siem Reap.

Une action saluée par Four Paws, mais cette dernière rappelle que la province demeure une importante source d’approvisionnement pour d’autres régions du Cambodge, y compris la capitale Phnom Penh. Les associations de protection animale et les autorités ont encore fort à faire pour mettre fin au commerce et à la consommation de viande de chien dans le pays.