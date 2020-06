Ils découvrent une boîte avec le message "animaux en peluche", lorsqu'ils l'ouvrent, les sauveteurs tombent des nues !

En tombant sur une grande boîte en carton portant une inscription indiquant qu’elle contenait des animaux en peluche, les bénévoles étaient loin de s’attendre à y trouver 3 chiots âgés de 2 ou 3 mois.

Vu l’état dans lequel se trouvaient les chiots découverts dans un carton, il était clair qu’on ne voulait plus de ces jeunes chiennes et qu’elles n’avaient reçu aucune forme de soin. Cette triste découverte avait été faite sur un parking de la société caritative Goodwill, dans l’Etat du Tennessee (Sud des Etats-Unis), comme le raconte The Dodo.

Sur la boîte se trouvait une inscription pour le moins déroutante : « animaux en peluche ». Elle contenait bien des animaux, mais bien vivants et qui risquaient de mourir sans l’intervention de personnes bienveillantes.

L’âge des 3 sœurs a été estimé entre 9 et 12 semaines. Elles souffraient de déshydratation et étaient affamées. C’est au refuge McKamey Animal Center (MAA), situé à Chattanooga, qu’elles ont atterri et commencé à recevoir des soins.

Les membres de l’équipe du MAA ont décidé de leur donner des noms de célèbres actrices de l’âge d’or d’Hollywood : Greta Garbo, Marilyn Monroe et Bette Davis.

Les jeunes chiennes ont progressivement repris du poids et retrouvé la forme grâce aux efforts des bénévoles. Le MAA a célébré ce sauvetage réussi et le rétablissement des chiots en organisant une petite fête, avec l’incontournable gâteau orné de leur photo.

Marylin a rapidement trouvé une famille d’adoption, en attendant que ses sœurs Greta et Bette aient la même chance.