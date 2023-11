Ils comprennent enfin pourquoi leur chienne a aboyé toute la nuit, et ne peuvent plus s’arrêter de rire (vidéo)

Alexa ferait tout pour protéger sa famille d’un éventuel danger. Alors, quand elle a repéré un intrus très étrange à travers la fenêtre, elle a aboyé et aboyé, jusqu’à ce que ses propriétaires se réveillent. Et même lorsqu’ils sont retournés se coucher sans avoir rien remarqué d’anormal, la chienne a continué à jouer son rôle de prévention et a aboyé tout le reste de la nuit.

C’est donc après très peu de sommeil que la famille s’est levée le matin, pour enfin découvrir ce qui avait causé tant d’angoisse chez Alexa. Et cela leur a valu un beau fou rire !

© ctinab2 / TikTok

Une nuit agitée

Tout a commencé vers 2 heures du matin. Christina Bingman a été réveillée par les aboiements répétitifs de sa chienne Alexa. Elle a tout de suite été inquiète, car Alexa n’est pas habituée à aboyer sans raison. C’est avec prudence qu’elle s’est rendue dans son salon. Après en avoir fait le tour et n’avoir rien repéré, elle a décidé de sortir dans son jardin pour vérifier que ses poules n’avaient pas eu de problème.

Puisqu’il n’y avait rien à signaler en apparence, Christina est retournée se coucher, en espérant que son toutou soit enfin apaisé. Mais Alexa n’a pas tardé à aboyer de plus belle, persuadée qu’une menace rôdait. Tout le reste de la nuit a ainsi été compliqué.

La découverte au réveil

Le lendemain matin, après un sommeil difficile, la famille s’est levée. C’est alors que le fils de Christina a tout compris. Si Alexa aboyait, c’est parce qu’elle avait l’impression qu’un chat géant l’épiait depuis la fenêtre.

© ctinab2 / TikTok

Il se trouve qu’un paquet de croquettes pour félins était posé de l’autre côté de la fenêtre, et que la photo du chat qui le décorait était plus que réaliste.

La manière dont le sac était posé par rapport au rideau donnait l’illusion qu’un chat était en train de fixer du regard l’intérieur de la maison. Ce félin était en plus de très grande taille, ce qui le rendait particulièrement menaçant aux yeux d’Alexa. Il faut préciser que le sac ne se situe jamais à cet endroit en temps normal.

« Mon plus jeune enfant m'a dit de regarder par la fenêtre et a ri en voyant à quel point le chat sur le sac avait l'air réel et à quel point il était géant. Dès lors, j’ai compris ce qu'Alexa avait essayé de me dire. Il y avait un chat géant qui la regardait par la fenêtre toute la nuit », a raconté Christina à The Dodo, amusée.