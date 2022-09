Ils adoptent un chien sourd au refuge sans se douter du bien qu'il ferait à leur fils atteint du même handicap

Avant l’arrivée de Dave le chien dans sa vie, Walker vivait très mal sa surdité et le fait de devoir porter un appareil auditif. L’autisme dont il est atteint aggravait son isolement. La présence du canidé à ses côtés a tout changé pour le jeune homme.

Dave est un chien sourd qui avait été abandonné par sa première famille et avait séjourné au refuge de la Humane Society of Midland County, dans l’Etat du Michigan. Il avait fait plusieurs fugues par le passé, et certaines s’étaient très mal passées ; il avait notamment été blessé par des porcs-épics, rapportait Newsweek.

Au refuge, ce croisé American Bully était le chouchou des bénévoles, qui espéraient le voir trouver une famille aimante. Le vœu a été exaucé lors d’une journée portes ouvertes. Ce jour-là, les parents de Walker, un jeune autiste atteint de surdité, était spécialement venus voir Dave, dont l’histoire partagée sur Facebook les avait touchés.



Mindy Cousineau

« La connexion a été instantanée » avec Walker, raconte Brittany Schlacter de la BISSELL Pet Foundation, qui organisait cet évènement. « Ils sont devenus inséparables et se sont clairement sauvés mutuellement », ajoute-t-elle.

« Comme s’ils étaient ensemble depuis toujours »

Pour Mindy Cousineau, la mère du jeune homme, « c’était comme s’ils étaient ensemble depuis toujours ».



Mindy Cousineau

Dave avait déjà appris à obéir aux commandes gestuelles. La communication avec Walker s’est rapidement mise en place. Ce dernier, qui vivait mal sa perte d’audition et le fait de devoir porter un appareil auditif, a commencé à mieux gérer ces difficultés. Il n’a désormais plus aucun souci avec son dispositif et sort progressivement de son isolement grâce au quadrupède.

« Dave sait quand Walker s'énerve et il le calme. Walker apprend davantage de signes pour lui-même et aussi pour pouvoir ‘parler’ à Dave », dit sa mère.

Le chien est véritablement une bouée de sauvetage pour son jeune ami humain. Lui-même n’a jamais été aussi heureux que depuis qu’il a rejoint cette famille soudée et attentionnée.

Mindy Cousineau