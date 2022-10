Il tente de sauver son chien tombé dans une gorge et doit être secouru à son tour

Pompiers et policiers ont collaboré au sauvetage d’un homme et de son chien tombés au bord de la rivière Niagara, dans l’Etat de New York. L’opération ayant mobilisé plusieurs véhicules et équipes de secours a duré une heure.

Un chien et son maître ont été récupérés sains et saufs et mis en sécurité après l’intervention des pompiers, alertés suite à leur chute au bord d’un cours d’eau. Un récit rapporté par Niagara Gazette / Yahoo! le dimanche 23 octobre.

La matinée dominicale s’annonçait plaisante pour un homme et son chien, croisé Berger / Labrador ou Golden Retriever, alors que le duo profitait d’une agréable promenade au bord de la rivière Niagara dans l’Etat de New York. La virée a pourtant mal tourné, le quadrupède ayant glissé pour se retrouver 5 mètres plus bas dans la gorge.

Le propriétaire du canidé de 2 ans a tenté de le secourir par ses propres moyens, mais il n’a fait qu’aggraver la situation. Il s’est, en effet, retrouvé pris au piège à son tour une fois descendu auprès de son animal de compagnie. Il n’a eu d’autre choix que d’appeler les secours.

Le chien et son propriétaire solidement harnachés et mis en sécurité

Ces derniers sont arrivés en masse peu avant 10 heures locales. Pas de moins de 4 véhicules des pompiers de Niagara Falls et des officiers de police des parcs d’Etat new-yorkais ont été mobilisés sur ce sauvetage.



RobShots - Niagara Falls Firefighters- Local 714 / Facebook

L’un des soldats du feu est descendu en rappel le long de la paroi de la gorge. Arrivé à la hauteur du chien et de son humain, il les a sécurisés en leur faisant porter des harnais. Ses collègues ont ensuite pu les hisser pour les mettre hors de danger.



RobShots - Niagara Falls Firefighters- Local 714 / Facebook

A lire aussi : Ils adoptent un chien sourd au refuge sans se douter du bien qu'il ferait à leur fils atteint du même handicap

L’homme et son compagnon sont tous 2 indemnes. L’intervention ayant permis de les sauver a duré une heure, d’après la publication Facebook des pompiers de Niagara Falls relatant l’incident.