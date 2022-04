Il tend la main vers la bouche d'un âne, son chien l'écarte avec sa patte pour le protéger ! (Vidéo)

Voyant son maître approcher dangereusement sa main de la bouche d’un âne, un chien a décidé d’intervenir pour éviter l’incident. La vidéo le montrant à l’œuvre a fait réagir de nombreux internautes sur TikTok.

Tout comme le Chien de montagne des Pyrénées et la plupart des races canines traditionnellement élevées pour veiller sur les troupeaux, le Mâtin des Pyrénées dispose d’un instinct de protection très prononcé. Il l’exprime avec ses maîtres chaque fois qu’il estime que ces derniers sont en danger.

C’est précisément ce qu’a fait Coco, « Mastin del Pirineo » appartenant à un jeune couple d’Espagnols, envers son propriétaire. La scène a été filmée par la compagne de ce dernier, qui a ensuite posté la vidéo sur TikTok où elle est devenue virale, rapportait le Daily Mail.

Originaire de Barcelone, Cristina Castillo Alonso, son petit-ami Alvaro Gonzalez Iglesias et leur chien Coco s’étaient arrêtés devant un enclos où se trouvait un âne. Le trio s’est approché de l’équidé, qui a passé le museau à travers les barreaux.

Sous l’œil alerte du canidé, le jeune homme a tendu la main en direction de l’âne, qui s’est mis à la lécher et la mordiller. Ce à quoi Coco a réagi en l’écartant d’un coup de patte bien maîtrisé, probablement parce qu’il craignait une morsure de la part de l’animal.



Cristina Castillo Alonso / TikTok

L’instinct protecteur du chien a parlé

Bien entendu, rien ne permet d’avoir la certitude que l’âne avait réellement l’intention de mordre Alvaro Gonzalez Iglesias. Le chien, lui, semblait trouver la manœuvre risquée, à en juger par son attitude.

Quoi qu’il en soit, le comportement de Coco est particulièrement touchant et en dit long sur la bienveillance de nos chiens.

Les ânes sont davantage connus pour leur côté forte-tête et leur douceur, que pour leur agressivité. Leurs morsures sont rares, mais elles peuvent bel et bien survenir et faire très mal. Un Morbihannais l’avait vérifié à ses dépens en 2017, comme le rapportait Ouest France à l’époque. L’animal en question était entré dans une inexplicable colère et s’en était pris à plusieurs autres personnes, avant d’être capturé et euthanasié.