Il perd son chien et son appartement après un incendie. 2 semaines plus tard, un coup de fil change sa vie (vidéo)

Marble a survécu à l’incendie ayant ravagé l’appartement de son maître, puis à 2 semaines d’errance, de solitude et de faim. Le tout sous un froid glacial. Son propriétaire n’avait plus de nouvelles de la chienne jusqu’à sa découverte par un automobiliste le weekend dernier.

Dino Rasera avait tout perdu le 13 février dernier. Ce jour-là, la résidence où il habitait avec sa chienne Marble, à Mount Clemens dans l’Etat du Michigan, avait été ravagée par un incendie. Son appartement n’avait pas été épargné ; tout à l’intérieur était détruit. Toutefois, le pire pour le jeune homme, c’était la disparition de la femelle Chihuahua âgée d’un an.

« Dès que je suis sorti de ce feu, je criais son nom. C'est tout ce à quoi je pensais », se souvient l’intéressé. Il a passé les 2 semaines suivantes à la chercher inlassablement. Il ne lui restait plus rien, mais son vœu le plus cher était de retrouver Marble vivante.

Après ces longues journées et nuits d’inquiétude et de tristesse, c’était enfin le soulagement pour Dino Rasera samedi dernier (27 février). Un automobiliste qui passait devant l’immeuble détruit par les flammes a repéré la chienne. Elle se tenait au bord de la fenêtre de l’appartement calciné, rapporte People. Il l’a reconnue et a aussitôt contacté son propriétaire pour l’en informer.

« Elle est irremplaçable »

Sans perdre un seul instant, Dino Rasera s’est rendu à son ancien domicile où, accompagné de secouristes, il a pu récupérer son amie à 4 pattes saine et sauve. Il n’en revenait pas ; la brave Marble avait survécu à l’incendie, au froid, à la faim et à la solitude. Elle était revenue à l’endroit où elle avait toujours vécu, en espérant revoir sa famille.

Un évènement qui met évidemment du baume au cœur de Dino Rasera : « Tant que je l'ai elle et ma famille, c'est tout ce qui compte. Elle est irremplaçable ».

Il a remercié tous les membres de sa communauté pour leur soutien, tant dans ses recherches que par le biais d’une collecte de fonds organisée pour l’aider à remonter la pente. « Ils étaient de parfaits étrangers. A présent, ils sont ma famille. »

Voici le reportage de la chaîne WDIV consacré à cette histoire :

