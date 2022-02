Il aperçoit un point noir sur une falaise et contacte aussitôt une association de protection animale

Repérer par un vieil homme, une chienne prise au piège des dizaines de mètres au-dessus d’une rivière a pu être secourue. Il s’est avéré que sa famille était à sa recherche depuis des semaines.

Un homme âgé était en train de prendre son café dehors, quand il a aperçu une petite silhouette au loin. La distance ne lui permettait pas de savoir de quel animal il s’agissait précisément, mais il était clair que celui-ci était pris au piège, une quarantaine de mètres au-dessus d’un cours d’eau. La pente était raide et il n’y avait aucune possibilité pour lui de s’en sortir sans aide.



L’homme a alors appelé la Humane Society of the Pikes Peak Region (HSPPR), qui a dépêché 2 agents sur les lieux dont Kailie Barker. Grâce à leurs jumelles, ils ont compris qu’ils avaient affaire à un chien. Ils ont ensuite réfléchi au meilleur moyen de lui porter secours.



Les préparatifs ont duré 2 heures et demie, explique Kailie Barker à The Dodo. Le temps pour l’équipe de « savoir exactement où elle se trouvait, comment nous allions l'atteindre, obtenir l'équipement et formuler un plan précis ».

C’est cette même Kailie Barker qui est descendue en rappel jusqu’à atteindre le canidé, qui était en fait une femelle. La chienne « avait clairement très peur. Elle avait le corps enfoncé dans la terre, elle remuait rapidement la queue et essayait de ramper vers nous quand elle nous a vus pour la première fois », raconte sa sauveuse. Quand elle a pu la prendre dans les bras, elle s’est mise à lui lécher les mains et le visage, tant elle était contente qu’on vienne la secourir.



Sa famille la cherchait depuis 15 jours

La chienne a ensuite été emmenée dans les locaux de la HSPPR. Le personnel de l’association a découvert, grâce à son collier, qu’elle s’appelait Jessie Lee. Il a également pu obtenir les coordonnées de ses propriétaires.

Contactés, ces derniers étaient soulagés d’apprendre que Jessie Lee était saine et sauve. Ils l’avaient perdue de vue depuis 2 semaines et n’avaient jamais cessé de la chercher, en vain. La chienne n’est pas blessée. Elle a pu retrouver les siens et sa maison peu après le sauvetage.