Il adopte un chien meurtri par la vie pour racheter les péchés de son père violent avec les animaux

Personne ne voulait de Sab, un chien défiguré et traumatisé qui vivait dans un refuge. Personne sauf Paddy Lawson, qui cherchait justement à venir en aide à un animal qui avait peu de chances de trouver une famille. L’homme avait ses raisons…

Sab avait vécu d’atroces souffrances avant d’atterrir au refuge du Rossendale Responsible Rescue, situé dans le Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre). Le Patterdale Terrier errait autour d’un plan d’eau de Rossendale, portant des blessures qui témoignaient de son passé difficile.

Les vétérinaires l’ayant examiné dans la foulée de son sauvetage pensaient que ses lésions étaient occasionnées par un ou plusieurs blaireaux. Sab avait très probablement été entraîné à aller chercher les mustélidés dans leurs terriers, selon une pratique cruelle pourtant interdite au Royaume-Uni depuis 1835, comme le rappelle The Dodo.

En temps normal, le blaireau est un animal pacifique. Toutefois, lorsqu’il est acculé dans son terrier et n’a aucune possibilité de fuite, il repousse son agresseur en le mordant et en le griffant violemment. C’est donc le chien qui en subit les conséquences. Et là, c’était Sab en l’occurrence. Le quadrupède avait, en effet, perdu une partie de sa mâchoire et de son nez. Il souffrait également de malformations dentaires, ainsi que d’autres blessures au niveau du cou et du dos. Au Rossendale Responsible Rescue, on savait qu’il aurait peu de chances de trouver une famille.

Un certain Paddy Lawson avait vu sa photo sur la plateforme du refuge, dont la fondatrice, Michaela Holt, était d’ailleurs une amie. Il l’a alors contactée pour se renseigner à propos de Sab et l’informer de son intention de l’accueillir provisoirement chez lui. Michaela Holt savait que Paddy Lawson avait de l’expérience avec les chiens, mais elle voulait savoir s’il était bien sûr de s’en occuper. Il lui a alors expliqué que son père avait l’habitude de maltraiter les chiens et qu’il souhaitait, en quelque sorte, racheter les péchés de ce dernier en aidant un animal en difficulté.

Paddy Lawson et sa femme ont donc accueilli Sab dans leur foyer, où il a pu rencontrer leurs enfants leurs 2 autres chiens également issus de refuges : Tarka et Abby. Les premiers jours, le canidé passait le plus clair de son temps caché sous la table de la cuisine. Il ne voulait pas jouer et ne s’approchait de personne. Paddy Lawson a pris le temps de s’asseoir auprès de lui, de le caresser et de le rassurer, pour lui faire comprendre qu’il n’avait plus rien à craindre et qu’il était aimé.

Peu à peu, Sab a commencé à lui faire confiance, jusqu’à se mettre à le suivre partout. Il s’est également rapproché progressivement des autres membres de la famille. L’entente avec les enfants se mettait en place et il est même devenu ami avec ses 2 congénères.

Plus le temps passait, plus les Lawson comprenaient qu’ils étaient destinés à être bien plus qu’une famille d’accueil pour ce chien. C’est ainsi qu’ils ont fini par décidé de l’adopter définitivement.

Sab est aujourd’hui heureux dans sa nouvelle maison, qui sera la sienne jusqu’à la fin de ses jours. Il continue de recevoir des soins, notamment dentaires, financés grâce à des dons et à une page Facebook qui lui est dédiée. Certaines séquelles resteront à vie, dont quelques difficultés respiratoires, mais Sab n’a jamais été aussi bien entouré.

Il a même remporté le prix du chien « parfaitement imparfait », un concours organisé par la RSPCA et récompensant les chiens qui ne répondent pas aux standards, mais qui sont parfaits aux yeux de leurs familles.