Des idées de cadeaux de Noël responsables et plaisants à offrir à votre animal de compagnie

Photo d'illustration

Et si vous faisiez de Noël un beau rêve blanc également pour vos animaux de compagnie ? Les marques françaises Aimé et Vétocanis n'ont pas oublié le petit soulier de vos compagnons à fourrure, en proposant une sélection de produits engagés à glisser sous le sapin. En prime, Aimé organise un calendrier de l'Avent permettant aux propriétaires de tenter de gagner un cadeau pour leur boule de poils préférée.

Chats, chiens et autres créatures tout aussi attendrissantes sont devenus des membres à part entière de la famille. Sources intarissables de bonheur, d'inspiration et bien sûr d'amour, ils tendent à rendre meilleure la vie de l'Homme. Alors, quoi de plus naturel que de leur rendre la pareille ?

Afin de leur faire plaisir, nombre des habitants de l'Hexagone sont prêts à les faire participer aux fêtes de fin d'année. Eux aussi méritent leurs cadeaux de Noël ! 3/4 des Français possesseurs de chiens et 2/3 de chats leur en ont distribué l'année dernière.

Offrir des présents aux individus chers à votre cœur est tout à fait honorable, mais c'est encore mieux quand ils se révèlent responsables. Des produits aussi bons pour vos amis à fourrure que pour la planète, voilà ce que proposent les marques Aimé et Vétocanis.

Un calendrier de l'Avent pour faire plaisir à votre animal de compagnie

Les humains ne sont pas les seuls à avoir droit à un calendrier de l'Avent. Aimé a eu la brillante idée d'en organiser un à destination des propriétaires d'animaux de compagnie. Chaque jour, ces derniers peuvent jouer et tenter de gagner un cadeau pour leur compagnon à 4 pattes.

Jouets amusants, friandises alléchantes et autres petites gâteries dignes de figurer sur une liste au Père Noël attendent patiemment d'être remportés et de faire le bonheur d'un animal. Les petits chats et chiens, avant de fermer leurs paupières, font une dernière prière, celle de vous voir empocher le gros lot !

Pour participer, rendez-vous sur le site web de la marque.

Quelques idées de cadeaux responsables...

La marque Aimé transporte dans sa hotte pléthore de beaux joujoux et de friandises engagés, qui combleront de joie vos quadrupèdes adorés.

Votre toutou aime les peluches ? Cela tombe bien, Aimé propose 4 modèles « eco-friendly ». Les jouets pour chiens sont confectionnés à partir de chutes de tissus. Ils n'en restent pas moins résistants, grâce à leur doublure en nylon.

En vente en grandes surfaces. Prix : 5,90 €

Et pour satisfaire l'estomac de vos fins gourmets, rien de tel que les snacks Friandizz. Riches en viande, dénuées de céréales, colorants, arômes artificiels et sans sucre ajouté, les « Friandizz » allient plaisir et bien-être. En somme, ce sont des aliments sains pour vos partenaires félins et canins.

En vente en grandes surfaces. Prix Friandizz chat : moins de 2 € / Prix Friandizz chien : de 1,90 € à 3,90 €

Une dernière idée de cadeau responsable vient s'ajouter à la liste : les coffrets Routine soin et beauté pour chien et chat de la marque Vétocanis, experte du soin et de l'hygiène pour vos quadrupèdes bien-aimés depuis plus de 20 ans. Ces articles s'avèrent pratiques pour chouchouter facilement vos amis à fourrure, qui méritent tant d'être cajolés au quotidien.

Le coffret Routine Bien-être & Beauté pour chat contient une brosse carde, un shampoing sec pour préserver la beauté du pelage, des lotions nettoyantes à destination des yeux et des oreilles, des sticks anti-tartre, ainsi qu'un sirop contre les vers.

Disponible sur Amazon et Zoomalia. Prix du coffret : environ 39 €

Le coffret Routine Toilettage pour chien renferme aussi tout ce qu'il faut pour prendre soin de son toutou, à savoir : un shampoing doux à l'aloe vera sans paraben ni silicone, des friandises anti-tartre, des comprimés luttant contre la chute de poils, un spray anti-démangeaison fabriqué à partir d'ingrédients bio, une brosse carde autonettoyante, ainsi qu'un gant de toilettage en silicone.

Disponible sur Amazon et Zoomalia. Prix du coffret : environ 39 €