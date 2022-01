Hypothermie et noyade menaçaient ce chien tombé dans un lac gelé, jusqu’à l’intervention héroïque des pompiers

Des pompiers canadiens ont porté secours à une chienne après sa chute dans un lac gelé. A bout de forces et en hypothermie, l’animal était sur le point de s’évanouir, mais l’action rapide et efficace des soldats du feu l’a sauvé.

Une équipe de pompiers volontaires est intervenue pour secourir un chien tombé dans un plan d’eau gelé, rapportait The Williams Lake Tribune le mercredi 12 janvier.

En fin de matinée, peu après 11 heures, le service d’incendie et de secours de North Cedar, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada), recevait un appel urgent au sujet d’une chienne en détresse. Cette dernière s’était aventurée sur la surface gelée du lac Holden, situé dans le parc provincial Hemer, et la couche de glace s’était rompue sous ses pattes. Elle s’était ainsi retrouvée prisonnière de l’eau extrêmement froide.

A leur arrivée, les pompiers l’ont vue se débattre près de la rive opposée, non loin d’une propriété située sur la voie Rugg Road. 2 d’entre eux ont alors entrepris une approche à bord d’un bateau pneumatique, tandis qu’un 3e s’est engagé dans l’eau de l’autre côté pour essayer d’atteindre la chienne.



Le trio de secouristes a finalement réussi à la récupérer juste à temps, alors qu’elle était à 2 doigts de perdre conscience à cause de l’hypothermie.



Ils l’ont séchée, réchauffée et emmenée dans une clinique vétérinaire de Nanaimo, à une poignée de kilomètres de là.



Sakari va mieux après son sauvetage

La chienne répond au nom de Sakari et est une croisée Bouvier Bernois / Chien de montagne des Pyrénées. Son propriétaire Mike Newman assure qu’elle se porte bien à présent, après sa prise en charge par les vétérinaires.

L’homme ajoute qu’il n’a aucune idée de ce qui avait pu amener Sakari à aller vers le lac. « Normalement, elle et notre autre chien, Diesel, sont censés rester ici dans notre cour pour la surveiller et garder un œil sur nos poules, explique-t-il. Mais je suppose que son nez a eu raison d'elle et qu'elle s’est laissé attirer jusque sur la glace. »

Mike Newman précise que sa chienne n’a qu’un an et qu’elle peut donc se laisser facilement distraire. Il a exprimé sa gratitude aux pompiers pour leur intervention salvatrice.