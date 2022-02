Grande victoire pour Fanny, une lycéenne autiste venant d’obtenir le droit d’être accompagnée de son chien d’assistance en cours

C’est une décision qui change la vie de Fanny et qui pourrait en annoncer bien d’autres en faveur des personnes accompagnées de chiens d’assistance. Cette lycéenne autiste de Seine-et-Marne a officiellement obtenu le droit d’entrer en cours avec Loustic, canidé spécialement formé pour l’aider et prévenir ses crises.

Fanny n’y croyait plus. Elle commençait même à songer à changer d’établissement pour poursuivre sa scolarité, mais la bonne nouvelle est tombée ; elle est désormais officiellement autorisée à se faire accompagner de son chien d’assistance Loustic en cours. Une information rapportée par La Marne le mardi 22 février.

Cela fait 6 ans que ce Berger Polonais de Plaine est à ses côtés et lui facilite les choses au quotidien, mais pendant ces 2 dernières années, Fanny et sa famille menaient une véritable lutte administrative pour que son droit soit reconnu.



C’est donc désormais chose faite, et cette décision pourrait ouvrir la voie à d’autres en faveur de personnes qui, comme cette élève autiste de terminale « Numérique et sciences informatiques », ont besoin de leur ami à 4 pattes auprès d’eux en permanence.

A 14 ans, Fanny et ses parents apprenaient qu’elle souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi d’un TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et d’autres symptômes à cause desquels elle doit se déplacer en fauteuil roulant.

Au lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne (77), elle se présentait déjà avec Loustic depuis le début de l’année scolaire, et l’animal a rapidement su se faire apprécier de tous. Il est même devenu la « mascotte » de l’établissement, d’après la proviseure Marie-Christine Berne. Cette dernière explique à La Marne qu’elle et les autres responsables du lycée n’étaient pas contre la présence de Loustic, mais estime qu’il « fallait instaurer un cadre », car ils ne pouvaient pas « prendre la responsabilité d’accueillir un chien ».

L’aide de Loustic indispensable pour Fanny

La directrice se félicite d’ailleurs de l’impact positif qu’a le canidé spécialement formé sur Fanny, qui s’absente beaucoup moins, est « plus épanouie » et « a retrouvé le sourire ». Un changement que l’entourage de la lycéenne, ses parents Olivier et Sophie et ses amies notamment, a également constaté.

C’est une grande première dans le département, qui n’avait jamais été approché pour une telle demande depuis la mise en place de la MDPH77 (Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne) il y a 17 ans.

L’accompagnement de Loustic est extrêmement précieux pour Fanny. Il ne fait pas que la réconforter dans les moments où son moral n’est pas au beau fixe. Il est pour elle d’une véritable aide médicale, puisqu’il détecte ses crises avant même leur survenue et la prévient en grognant. Et lorsque l’épisode se déclenche, il se couche sur ses jambes afin de « réduire la pression sanguine et le rythme cardiaque » de sa maîtresse, comme il a appris à le faire durant sa formation de chien d’assistance.

« Plus il y en a, plus on en parlera »

Loustic répond aussi présent quand Fanny a besoin d’aide pour se vêtir, récupérer un objet tomber ou se redresser en cas de chute. Il veille également à ce qu’elle ne se mette pas en danger quand elle est sujette à des troubles visuels alors qu’elle doit traverser la rue, par exemple.

Les parents de la lycéenne espèrent que cette décision contribuera à mettre fin à ce problème qu’est « la méconnaissance autour du rôle des chiens d’assistance pour les troubles autistiques ». Ils encouragent les familles concernées à effectuer les démarches et à aller de l’avant malgré les obstacles. « Plus il y en a, plus on en parlera », concluent-ils.