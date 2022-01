Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : une aventure unique pour les mushers et leurs chiens au cœur des montagnes enneigées

La 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a commencé le 8 janvier 2022. Cette année, une soixantaine de mushers et leurs 600 chiens-athlètes arpentent le territoire alpin. Invité par son partenaire Tractive, Woopets s'est rendu sur place cette semaine pour vivre l'événement en direct.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, qui se déroule du 8 au 19 janvier 2022, est l'événement annuel du chien de traîneau en Europe. Sur la neige immaculée se reflètent les couleurs des drapeaux des 66 mushers et leurs 600 chiens-athlètes originaires de diverses nations européennes, dont la France, la Suisse, l'Allemagne ou encore la Pologne.

C'est dans un paysage d'exception que ces hommes, ces femmes et leurs fidèles compagnons à 4 pattes participent à cette aventure hors du commun. Bien plus qu'un magnifique rêve blanc, la Grande Odyssée déploie la magie d'une course internationale incroyable et exigeante, qui s'étend sur 10 étapes.

Ces dernières représentent 400 km d'effort, 12 000 m de dénivelé positif. En somme, c'est comme réaliser plus de 3 fois l'ascension du Mont Blanc.

Par la seule force de leurs pattes, leur courage et leur détermination, les sportifs canins parcourent 40 km en moyenne par jour en compagnie de leur meneur.

Une course mythique et atypique de chiens de traîneau

Huskies de Sibérie, Esquimaux du Groenland, Alaskans Huskies ou encore Eurohounds s'avèrent des athlètes de haut niveau. Pendant plusieurs semaines, les chiens de traîneau suivent une préparation et un entraînement aussi minutieux que ceux des humains.

Lors de ce grand marathon des neiges, 2 catégories sont proposées aux pilotes d'attelage. L'OPEN réunit des mushers disposant d'un pool de 12 chiens (avec pas plus de 10 chiens au départ), contrairement à la LIMITED qui n'en accepte que 8 (avec 6 chiens maximum au départ).

Les navigateurs des mers blanches, au centre desquelles trône l'imposante stature du Mont Blanc, enchaînent des étapes de plaines, de vitesse, de franchissements de cols, et bien d'autres.

Tout au long du parcours, le conducteur de traîneau communique avec son attelage. Chacun se comprend en un seul regard ; l'aventurier et ses chiens forment une véritable équipe soudée.

Bien sûr, pour la sécurité de tous, le musher doit disposer d'un certain nombre d'équipements obligatoires, comme une balise GPS, un détecteur de victime en avalanche ou encore des couvertures de survie. En outre, divers intervenants, tels que des vétérinaires, sont présents sur place.

Woopets invité par Tractive

Cette année, Woopets, sur invitation de Tractive, son partenaire, découvrira en direct une nouvelle page de l'histoire de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. L'étape 4, laquelle se déroulera mercredi 12 janvier, sera d'ailleurs présentée par cette société connue pour développer des traceurs de localisation en temps réel pour les animaux de compagnie.

En 2021, c'est le Haut-Savoyard Rémy Coste qui a gravi la première marche du podium. Qui sera le prochain couronné ?

Mais bien plus qu'une compétition unique où le « fair play » est de mise, la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc demeure aussi et surtout un pôle de rassemblement pour les amoureux de la nature et des chiens.