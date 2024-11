Grâce à un lifting, ce chien qui ne voyait plus à cause de l'affaissement de sa peau profite à nouveau de la vie

Il y a quelque temps, Luca a commencé à se cogner contre les meubles et à rencontrer des difficultés pour se déplacer. La cause ? Sa peau affaissée sur ses jolies prunelles. Les Chiens de Saint-Hubert sont connus pour les plis marqués au niveau de leur peau, en particulier sur la tête.

Dans le cas présent, les plis « sont allés trop loin » et « ont commencé à couvrir ses yeux », peut-on lire sur People. « La peau du haut de sa tête a perdu de son élasticité et en raison du poids de ses oreilles, elle a tiré vers l’avant ce qui fait que Luca ne pouvait plus voir », explique Sheilah Needham à SWNS, la propriétaire de la boule de poils.

© Veterinary Vision / SWNS

Une opération de 5 heures

Sachant que son problème ne ferait qu’empirer, Sheilah a décidé de recourir à la chirurgie. « Luca avait besoin de quelque chose pour l’aider à voir de nouveau », confie-t-elle.

C’est ainsi que le duo s’est retrouvé à la clinique pour animaux Veterinary Vision, situé à Sunderland en Angleterre. Sur place, les professionnels lui ont recommandé une opération de 5 heures comprenant une rhytidectomie (lifting).

« La vision de Luca se détériorait progressivement en raison de l'affaissement de la peau de la tête et de la cataracte, souligne la vétérinaire du canidé, c’était une opération importante pour Luca à son âge et une décision difficile à prendre pour sa propriétaire inquiète. »

© Veterinary Vision / SWNS

Le chien est plus actif

Grâce à cette intervention chirurgicale, la vue de Luca s’est considérablement améliorée. Sheilah affirme que son animal de compagnie est plus actif.

« Sa qualité de vie a beaucoup changé depuis son opération. Il a vraiment l’air de profiter de la vie, conclut la propriétaire du chien, quand il court, il va beaucoup plus vite et sa tête est relevée plutôt que de suivre son flair. Il peut même trouver ses jouets beaucoup plus facilement lorsqu’il joue à la maison. »

© Veterinary Vision / SWNS