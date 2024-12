Grâce à son chien d’assistance, un petit garçon autiste peut enfin profiter des fêtes de fin d'année

Dès son plus jeune âge, les parents de Bobby Clark ont su qu’il était différent. Il souffrait de retard de parole, de colère accrue et il avait du mal à faire face aux environnements bruyants ou fréquentés. Alors, quand le diagnostic d’autisme est finalement tombé quand le petit garçon avait 4 ans, son père Jody et sa mère Rachel ont été soulagés, même s’ils avaient du mal à aider leur fils à interagir avec le monde.

Une période de l’année difficile pour Bobby

Les fêtes de fin d’année sont notamment une période éprouvante pour Bobby qui est aujourd’hui âgé de 7 ans. Le bruit, les lumières et le chaos de Noël sont particulièrement difficiles à supporter pour lui. Le petit garçon a même peur du Père Noël, bien qu’il adore l’idée qu’il apporte des cadeaux. Quand ses parents l’emmenaient le voir, Bobby s’accrochait désespérément à eux et voulait partir.

© Famille Clark / Express

« C’était tout simplement déchirant, et nous ne savions pas quoi faire. Il n’y avait pas de visite de grottes, nous devions regarder de loin s’allumer les illuminations de Noël dans les rues commerçantes, les pantomimes étaient totalement interdites. Tout ce qui était bruyant, différent, avec des lumières vives et beaucoup de monde, Bobby détestait ça. Noël n’était tout simplement pas pour lui », a expliqué son père à l’Express.

Un chien « magicien »

Désespéré de trouver un moyen d’aider son fils, Jody a effectué des recherches en ligne et a découvert le concept des chiens de soutien spécialement dressés pour aider les enfants autistes. Après avoir postulé auprès de l’association Support Dogs, la famille Clark a rapidement été mise en relation avec Zeus, un gentil Labrador de 2 ans.

© Support Dogs / Facebook

Lors de leur première rencontre, le chien a tout de suite eu une influence apaisante sur Bobby. Depuis qu’il vit avec les Clark, il est même devenu pour les parents du petit garçon un véritable « magicien » capable de calmer Bobby d’un simple toucher. « Zeus sentait quand Bobby était surexcité et se rapprochait de lui, ou même s’allongeait sur lui, ce qui le calmait instantanément », a déclaré Jody.

Depuis l’arrivée de Zeus dans la vie de Bobby, les progrès du garçonnet sont indéniables. Les Clark profitent désormais de promenades en famille et Bobby a même trouvé le courage de parler à d’autres enfants. « Avec Zeus à ses côtés, Bobby peut contrôler ses émotions, il a une nouvelle confiance en lui qui fait fondre le cœur », a assuré Jody.

© Famille Clark / Express

À l'âge de 7 ans, le petit garçon peut enfin fêter son premier Noël et profiter de l’ambiance festive. Dernièrement, il a réussi à surmonter sa peur grâce à Zeus en acceptant d’aller voir le Père Noël, une épreuve qui le terrorisait jusque-là ! « C'est le plus beau cadeau de Noël imaginable. », a conclu Jody avec émotion.