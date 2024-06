Grâce à la technologie et à une famille bienveillante, Josh le chien retrouve son propriétaire

Le propriétaire de Josh avait remué ciel et terre pour tenter de retrouver ce chien, qui avait pris la poudre d’escampette en passant par l’une des portes de la maison malencontreusement laissées ouvertes. Alors qu’il était à court de solutions, un voisin lui a suggéré d’utiliser une plateforme dédiée aux animaux de compagnie perdus. Son outil de reconnaissance d’images et la bienveillance d’une famille ont fait le reste.

Nadav et son chien Josh ont toujours été extrêmement proches et attachés l’un à l’autre. Le canidé âgé de 10 ans possède « un cœur énorme et doux », d’après son humain, qui ajoute qu’il a « beaucoup d’amour à répandre ».



Nadav Schlesinger / People

Alors, quand le quadrupède s’était volatilisé récemment, son propriétaire est vite devenu triste et inquiet. « Lors d'un étrange incident, la porte arrière et le portail de la cour sont restés ouverts, et bien sûr, Josh a profité de l'occasion pour partir à l'aventure », raconte-t-il, en effet, à People.

Nadav, qui travaille dans le bâtiment et l’immobilier à Pasadena en Californie (Etats-Unis), ne quitte jamais son domicile sans s’assurer d’avoir verrouillé toutes les issues. L’ouverture inexplicable de ces dernières ne faisait qu’ajouter à son anxiété provoquée par la disparition du canidé.

« Quand j'ai découvert que la porte arrière était ouverte, j'étais vraiment nerveux et inquiet », confie-t-il. L’homme s’était aussitôt lancé à la recherche de son fidèle ami.



Nadav Schlesinger / People

Nadav a ratissé tout le quartier. Il a également fait du porte à porte pour demander aux voisins s’ils avaient aperçu Josh dans les parages, mais personne ne l’avait vu. L’un d’eux lui a toutefois suggéré d’utiliser une plateforme lancée par une marque de produits pour animaux de compagnie. Elle utilise une base de données qui exploite la reconnaissance d’images pour aider les propriétaires d’animaux de compagnie perdus à les retrouver.

Lorsqu’un animal disparaît, son maître peut s’inscrire à ce service en incluant une photo de son chien ou de son chat. L’outil la compare ensuite à celles partagées sur différents supports, notamment les médias et réseaux sociaux partenaires, afin de trouver d’éventuelles correspondances. S’il y en a une, la plateforme met le propriétaire en contact avec le refuge ou tout autre organisme ayant pris l’animal en charge après sa découverte.

Nadav a reçu la notification tant espérée

C’est donc ce qu’a fait Nadav, et le résultat ne s’est pas fait attendre. Il a reçu une notification lui signalant qu’une famille habitant non loin de là venait de trouver un chien qui courait seul dans la rue et ressemblant à Josh. Peu après, il a eu la confirmation qu’il s’agissait bien de lui et les retrouvailles ont pu avoir lieu.

Nadav Schlesinger / People

« J'ai appris qu'il y a des tonnes de bonnes personnes qui veulent aider », a déclaré Nadav après avoir ramené son chien sain et sauf à la maison. Il remercie la famille en question d’avoir si bien pris soin de lui.

Quand la solidarité et la technologie s’associent, on peut assister à de véritables miracles.