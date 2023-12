Le gilet relaxant pour chien ThunderShirt plébiscité par les testeurs de Pets Genius

Du 8 mai au 8 juin 2023, les propriétaires et les influenceurs sélectionnés par Pets Genius ont testé gratuitement le gilet relaxant ThunderShirt*, puis ont laissé leur avis sur la plateforme . Après avoir essayé ce produit innovant avec leur fidèle compagnon dans des situations stressantes, les testeurs l’ont examiné sous toutes les coutures et lui ont attribué une note. Voici leur verdict détaillé !

À la suite de la première campagne lancée par ThunderShirt sur Pets Genius, les maîtres et les pet influencers sélectionnés ont testé le gilet relaxant d’une valeur de 45 € avec leur meilleur ami canin.

Résultat ? L’accessoire a obtenu la note de 4,1/5, ce qui le rend éligible au Label Pets Genius. « Guide » référant à destination des consommateurs, il permet d’identifier un produit comme étant l’un des meilleurs du marché.

93 % des testeurs sont satisfaits de la qualité du produit, et 81 % d’entre eux valident son efficacité dans une situation stressante. Mais concrètement, combien de consommateurs-testeurs de la « Pets Genius family » le recommandent aux autres « pet parents », vous demandez-vous ? 90 % !

© the.cookie.family_ / Instagram

Les propriétaires et les influenceurs animaliers approuvent le gilet relaxant ThunderShirt à la suite du test

La majeure partie des propriétaires d’animaux ayant participé à cette campagne ont remarqué de réels bénéfices, dont une réduction de l’anxiété. C’est ce que confirment les avis récoltés : « Je le mets à mon chien lorsqu'il y a des feux d'artifice. Ça l'aide beaucoup à le calmer. Il est facile à mettre et pratique à laver », confie Laurène.

« Ça a permis à notre chien de se poser plus facilement lors de bruits la nuit et de mieux gérer nos absences », renchérit Marie. « Mon chien est très angoissé chez le vétérinaire et lors de la coupe des griffes. Ce gilet l’aide beaucoup à se détendre ! », ajoute une dénommée Laura.

Les 20 influenceurs ayant joué le jeu du test sur Pets Genius couvrent également d’éloges le gilet ThunderShirt, comme le révèlent les nombreux commentaires positifs reçus.

« Mon petit chien, d’habitude très inquiet, m’a semblé un peu moins nerveux grâce à ce gilet relaxant. Il aboyait moins, et s’est couché dans son panier tout en dressant l’oreille, mais plus sereinement ! Le gilet s’enfile très facilement, et semble confortable », souligne la gérante du compte @smiling.happy sur Instagram.

L’utilisatrice @dyovea_dventure, elle aussi conquise, déclare : « Ma chienne est très stressée quand elle reste seule et fait des crises d'angoisse. Je lui mets le gilet, et en quelques minutes ça l'apaise. Je la sens plus relaxée. »

Pour d’autres, comme @noumeatheshepherd, il se révèle être particulièrement utile en cas de déménagement : « Ce gilet apaisant a été d’une grande aide pour une de mes chiennes qui peut être assez sensible parfois. Je l’ai sentie plus relaxée, avec une possibilité de faire face à plus d’éléments qui sortaient de l’ordinaire ! Le petit plus à mes yeux ? Le fait de pouvoir rajouter le spray Adaptil à l’endroit prévu à cet effet ! »

Le gilet relaxant ThunderShirt, un produit innovant

L’objectif du gilet ThunderShirt est « d’exercer une pression douce et constante sur la cage thoracique du chien », afin de lui procurer « un effet immédiat de détente et de relaxation ». Un mode d’action naturel, qui s’inspire de l’emmaillotage chez le bébé.

Confectionné à partir d’un tissu innovant, il peut être utile aux boules de poils anxieuses ou manifestant des réactions de peur lors de situations stressantes, voire inhabituelles.

Quid de Pets Genius ? Cette plateforme – fruit d’une collaboration entre Woopets et l’agence YLG – permet aux propriétaires de tester gratuitement des produits pour leurs fidèles compagnons. Comment ? En s’inscrivant à des campagnes lancées par diverses marques du secteur animalier, qui souhaitent recueillir les avis des consommateurs, améliorer leur offre et booster leur visibilité.

Le gilet relaxant ThunderShirt est disponible dans les magasins spécialisés ou chez le vétérinaire au prix moyen généralement constaté de 45 € TTC. Pour découvrir les campagnes en cours sur Pets Genius, cliquez ici.