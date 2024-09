Folle de joie, une famille roule pendant 14 heures d’affilée pour retrouver son chien mystérieusement disparu 2 ans auparavant (vidéo)

Andora, une gentille femelle Pitbull, vivait paisiblement en Floride (États-Unis) avec sa famille lorsqu’elle a disparu du jour au lendemain. Après 2 ans d’absence, ses maîtres ont été choqués de découvrir qu’elle avait été retrouvée saine et sauve en Oklahoma, à près de 1500 km de chez eux. Fous de joie de cette heureuse nouvelle, ils n’ont pas hésité une seconde avant de sauter dans un véhicule pour venir chercher leur chienne adorée au plus vite.

Lorsque Destiny Druse, une toiletteuse d’Enid, dans l’Oklahoma (États-Unis) a découvert une femelle Pitbull brune et grise près de sa maison, elle a d’abord pensé que la chienne avait certainement fugué d’une maison voisine. Comme le rapporte le Daily Mail, elle s’est alors lancée à la recherche des propriétaires du toutou sans savoir que son enquête la mènerait à des centaines de kilomètres de là.

Une découverte choquante

Destiny a commencé par publier plusieurs annonces sur Facebook avant de demander à son amie Autumn Anderson de venir chez elle avec son lecteur de puce. En scannant la chienne, elles ont seulement réussi à connaître son nom : Andora. Aucune information sur le propriétaire n'était malheureusement indiquée. La prochaine étape consistait à remplir un rapport d'animal trouvé, en espérant que les maîtres d’Andora verraient le message.

Daily Mail

À peine 10 minutes plus tard, la magie d’Internet avait opéré et Destiny a reçu un appel de Brenna Denmark, la propriétaire de la chienne. En apprenant qu’Andora avait été trouvée dans l’Oklahoma, celle-ci a été profondément choquée. Et pour cause ! Brenna et sa famille habitent à Pensacola en Floride, à près de 1500 km d’Enid !

Daily Mail

La maîtresse d’Andora a expliqué que la chienne était portée disparue depuis 2 ans après avoir été probablement volée. « Nous ne vivons pas dans le meilleur quartier », a déclaré Brenna. « Il y a beaucoup de gens qui aiment se battre avec des Pitbulls, c'est donc là que nous avons pensé qu'elle avait fini. »

La manière dont Andora s'est retrouvée en Oklahoma reste un mystère, mais elle n’était désormais plus perdue !

D’intenses retrouvailles

Dès qu’ils ont appris que leur chienne était saine et sauve en Oklahoma, Brenna et sa famille ont loué une voiture et ils ont roulé près de 14 heures d'affilée.

Daily Mail

En arrivant à Enid au milieu de la nuit, ils n’ont pas pu attendre le matin pour retrouver leur boule de poils adorée. Après 2 ans de séparation, Andora et sa famille ont pu laisser exploser leur joie de se revoir. Sans la puce d’identification de la chienne, ces belles retrouvailles n’auraient peut-être pas été possibles.

Après des mois loin de chez elle, Andora est finalement rentrée en Floride où elle a déjà repris ses marques. « Elle court partout. Dès qu'elle a franchi la porte, elle a trouvé où nous gardons tous les jouets pour chiens […] et elle a dormi entre mon lit et celui de ma fille la nuit dernière. », a expliqué Brenna. Désormais en sécurité et heureuse, Andora peut enfin profiter de tout l’amour du monde !