Errant, ce chien tente par tous les moyens de rendre la liberté à un congénère attaché !

Voyant un Pitbull attaché et pensant peut-être qu’il était en détresse, un chien errant a voulu lui venir en aide en le détachant. Une anecdote qui montre à quel point ces animaux sont sensibles et intelligents.

L’année dernière, Dmitriy Timchenko a été le témoin privilégié d’une scène particulièrement touchante à Novorossiïsk, ville du Sud de la Russie, comme le rapporte The Dodo. Accompagné d’un ami, il s’apprêtait à entrer dans un magasin quand il a vu un Pitbull attaché devant celui-ci. Sa propriétaire venait tout juste d’entrer dans l’établissement et ne pouvait pas y emmener son compagnon à 4 pattes.

Un chien errant qui passait par là avait, lui aussi, tout vu. Dmitriy Timchenko l’avait déjà croisé à plusieurs reprises dans le quartier et le décrit comme un animal « très intelligent », notamment parce qu’il « utilise toujours le passage piéton pour traverser la rue. »

Le canidé avait très probablement eu pitié de son congénère, pensant peut-être qu’il avait besoin d’aide, et s’est mis à essayer de le détacher. Il s’est acharné sur le nœud et a fini par le défaire. Le Pitbull était désormais libre et son « sauveur » l’invitait à s’offrir une petite escapade à ses côtés.

Dmitriy Timchenko et son ami sont toutefois intervenus à temps. Ils sont entrés dans le magasin et ont appelé la maîtresse du Pitbull, qui a ainsi pu le récupérer avant qu’il ne s’éloigne.

Le geste du chien errant partait d’une très bonne intention, cela ne fait aucun doute. Il montre aussi que lui et ses congénères sont tout à fait capables d’avoir de l’empathie.