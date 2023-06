Entretien avec Mohamed Ould-Chikh, animateur « d'Invest In Pet Care » : « C’est important de montrer ces entrepreneurs qui innovent au quotidien »

Passionné par les animaux, Mohamed Ould-Chikh accorde également une grande importance aux relations humaines. Doté d’un esprit novateur, il a créé « Edgar », une application mobile pour aider les « parents » à prendre soin de leur chat ou de leur chien. Intéressé par l’entrepreneuriat et intéressant, il anime le podcast « Invest In Pet Care », durant lequel il interviewe des experts ainsi que des entrepreneurs. Contacté par l’équipe rédactionnelle de Woopets, Mohamed a accepté d’inverser les rôles et de répondre à nos questions.

Mohamed, vous avez l’habitude de vous retrouver derrière le micro. À votre tour de jouer l’interviewé ! Avant de nous concentrer sur vos projets, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Après avoir obtenu mon diplôme en école de commerce, j’ai travaillé dans le milieu de la finance. Pendant 8 ans, j’ai voyagé dans divers pays d’Amérique du Sud et d’Afrique. Une fois rentré en France, j’ai fait du développement commercial pour une société d’assistance.

En 2017, je suis devenu entrepreneur. J’ai commencé à m’intéresser au digital, notamment sur le marché des animaux de compagnie. D’ailleurs, j’ai créé une compagnie d’assurance pour les chats et les chiens. Récemment, j’ai lancé un nouveau projet : Edgar.

Bien sûr, j’adore les animaux ! Mes grands-parents étant agriculteurs, j’ai grandi à la ferme. Aujourd’hui, je n’en ai pas puisque j’habite dans un appartement à Paris. Toutefois, je suis un très bon pet-sitter ! [Rire.] Je garde avec plaisir les chiens de mes amis quand ils partent en vacances.

Vous animez le podcast « Invest In Pet Care ». En quoi consiste-t-il ?

J’ai toujours aimé les interviews et je me suis lancé dans le Pet Care, car c’est un secteur en pleine croissance, où les opportunités de business affluent. J’invite principalement des entrepreneurs – souvent très orientés vers la Tech – ayant créé un produit ou un service qui sert les intérêts des « pet parents ». J’essaye aussi d’avoir un mix d’experts, tels que des vétérinaires et des nutritionnistes.

Par ailleurs, le côté humain me tient particulièrement à cœur. Je m’intéresse à l’essence de l’entrepreneur, son parcours et ce qui l’a amené ici. J’ai envie de comprendre cela et de le partager.

© Mohamed Ould-Chikh

Quel public ce podcast vise-t-il ?

Invest In Pet Care parle d’entrepreneuriat et d’investissement, la cible est donc composée d’investisseurs, d’entrepreneurs et de tous les acteurs de l’écosystème du Pet Care. Le point d’intérêt ? Mettre la lumière sur ces personnalités et les opportunités d’investissement sur ce business.

C’est important de montrer ces entrepreneurs qui innovent au quotidien, rencontrent des difficultés et se battent pour servir les intérêts des « pet parents », dont les besoins évoluent. S’ils réussissent à communiquer sur leur marque auprès d’investisseurs ou de potentiels partenaires, et à développer leur business, je pense que j’aurais rempli ma mission !

Le format podcast est spécifique. Pourquoi ce choix ?

Je suis un fan de podcasts ! [Rire.] Pour moi, l’apprentissage se fait via le transfert d’expérience. Plus j’en découvre, plus j’apprends. C’est un excellent format ; en une heure, nous avons le temps de connaître la personne à l’initiative du projet. Le podcast est dans l’air du temps et je désirais revenir à mes premières amours. Il peut s’écouter en marchant, en courant, voire en travaillant.

L’objectif d’Invest In Pet Care est de donner un coup de projecteur aux entrepreneurs ayant monté un projet, rencontré des difficultés et réussi à passer le cap. Mon ambition ne se résume pas à devenir une plateforme de communication pour les entreprises.

© Mohamed Ould-Chikh

Vous avez interviewé plusieurs acteurs du secteur animalier, dont le fondateur de l'agence YLG Yoann Latouche, le vétérinaire Thierry Bedossa, Chloé Fabiani de la plateforme d'adoption Paaw et Omer Bourret, spécialiste de l'assurance pour animaux. Qu'avez-vous appris depuis le lancement de votre podcast ?

Plein de choses ! Derrière chaque projet se tient un humain passionné par les animaux. C’est indéniable. Il y a une réelle mission effectuée par amour pour eux.

D’ailleurs, je remarque que la plupart des business sont lancés pour essayer d’avoir un impact positif sur l’abandon des animaux, en redonnant aux associations et aux refuges par exemple. J’estime que c’est une excellente manière de faire du business.

En outre, des enjeux persistent pour mieux accompagner les propriétaires qui se sentent un peu délaissés dans leur parentalité. La responsabilité d’avoir un animal s’avère très lourde et a des répercussions sur la vie familiale.

Au-delà « d’Invest In Pet Care », vous avez d’autres projets. Citons notamment Edgar, qualifié « d’assistant personnel des pet parents ». De quoi s’agit-il exactement ?

Ce service est destiné aux parents de chats et de chiens. Pour 98 % des ménages, le vétérinaire représente leur tiers de confiance.

La messagerie instantanée, très simple d’utilisation, permet d’avoir un suivi personnalisé. Chaque Edgardien possède son portefeuille de parents, lesquels peuvent poser la moindre question. Un bilan et 2 consultations annuelles sont aussi proposés.

Chez Edgar, nous travaillons avec des partenaires (vétérinaires, nutritionnistes, comportementalistes…), qui ont besoin de maintenir la relation avec leurs clients, de mieux les comprendre ou de mieux les satisfaire.

Nous avons pour vocation de personnaliser la relation entre les parents et les membres de notre équipe. Notre mission consiste à les accompagner sur tous les sujets portant sur l’éducation, le comportement et la santé de leur compagnon. Nous les aidons à en prendre soin dans l’intérêt de son bien-être, mais aussi dans celui de l’équilibre familial.

Comment utiliser ce « petit assistant de poche » et de quelle manière contribue-t-il au bien-être animal ?

Pour utiliser Edgar Petcare, le parent doit télécharger l’application sur Google Play ou Apple Store. Ensuite, il s’inscrit, ajoute ses chiens ou ses chats et prend rendez-vous pour une première consultation gratuite de 15 minutes. Un Edgardien s’entretient avec lui pour mieux le comprendre, cerner ses besoins et ses enjeux, puis crée un suivi sur-mesure qui se fera par la messagerie.

Sensible au bien-être animal, nous pensons qu’un parent correctement accompagné s’occupe bien de son chat ou de son chien. Bien sûr, Edgar ne se substitue pas au vétérinaire : c’est un soutien complémentaire.

Nous insistons également sur le côté humain et le professionnalisme. Notre équipe, composée d’experts, est supervisée par un docteur vétérinaire. Pour information, nous recrutons des assistants vétérinaires ayant au moins 7 ans d’expérience en clinique.

A lire aussi : Un chien sauve la vie de sa maîtresse victime d’un malaise, un mois après son adoption

Un terme a particulièrement attiré notre attention : « Pet parents ». Il existe différents qualificatifs, comme « maîtres », « propriétaires », « possesseurs d’animaux »… Pour quelle raison avoir choisi celui-ci en particulier ?

Il s’agit d’un choix résultant d’une observation. Aujourd’hui, de plus en plus de couples sans enfant adoptent un animal et s’en occupent comme leur « bébé ». Sur Edgar, nous communiquons avec de nombreux « parents poules » qui se préoccupent du bien-être de leur compagnon et posent beaucoup de questions. Ils veulent bien faire, lui offrir des services de qualité et lui acheter les meilleurs produits.

Avant, l’animal était considéré comme une chose que l’on possède (notamment dans le cadre juridique), d’où le terme de « possesseur ». Quant au terme « maître », il suggère une relation de servitude avec laquelle je ne suis pas à l’aise. Très ancré aux États-Unis, le mot « parent » met l’accent sur la responsabilité de l’Homme vis-à-vis de l'animal qui, rappelons-le, fait partie de la famille.

Pour écouter le podcast « Invest In Pet Care », rendez-vous ici.